Alias Cabuya sigue prófugo por asesinato del candidato a diputado Óscar Bustillo

San Pedro Sula, Honduras

El tercer implicado, Santos Leonel Villafranca , alias Cabuya, fue acusado por la Fiscalía, pero continúa prófugo.

Por el asesinato del candidato a diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre) , Óscar Bustillo Oseguera, solo se sigue proceso penal contra dos de los tres supuestos autores materiales del crimen.

Por este caso permanecen en prisión Erlin Margarito Escoto, alias Kotolo, y Aníbal Josué Aguilar, alias El Mecánico, quienes fueron capturados en la aldea La Trinidad, municipio de Yoro, tres meses después de que ultimaran al aspirante a diputado por ese departamento.

El político fue asesinado el 9 de septiembre de 2025 en el barrio Montecristo, de la ciudad de Yoro, cuando se dirigía a su casa tras participar en una reunión con líderes comunitarios del partido Libre en el vecino municipio de Sulaco.

Según la acusación fiscal, los tres imputados fueron identificados por testigos como los responsables del homicidio del aspirante a diputado y señalados como presentes en la escena del crimen.

En el proceso penal contra los imputados, la Fiscalía acreditó además pruebas científicas y documentales que vinculan a Erlin Margarito Escoto, Aníbal Josué Aguilar y al imputado prófugo con el asesinato. Entre estas evidencias se incluyen videos, vaciados telefónicos y escuchas que los incriminan.

Autoridades del Ministerio Público indicaron que estas pruebas se concatenan con las declaraciones de testigos protegidos.