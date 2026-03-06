Condenan a implicado en asesinato de comerciante en Siguatepeque

Siguatepeque, Comayagua

El tribunal lo declaró penalmente responsable de los delitos de asesinato en perjuicio de Suárez Hernández y asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada en perjuicio de la esposa de la víctima.

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) obtuvo un fallo condenatorio en contra de William Antonio Matute Lagos por su participación en el asesinato del empresario Fernando Antonio Suárez Hernández, hecho ocurrido en enero de 2024 en Siguatepeque, Comayagua.

También fue condenado por robo con violencia o intimidación y asociación para delinquir en modalidad de directivo de una banda criminal independiente.

En ese contexto, la Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional programó la audiencia de individualización de la pena para el 25 de marzo del presente año a la 1:30 de la tarde.

En este mismo caso ya fueron condenados Juan Carlos Alemán Miranda e Isaí Alfonso Vega Paredes, quienes participaron en el crimen.

De acuerdo con las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el martes 30 de enero de 2024, alrededor del mediodía, el empresario y su esposa se transportaban en un vehículo marca Honda con destino a la aldea Buenas Casas, en Siguatepeque.

Durante el trayecto fueron interceptados por los ahora condenados, quienes los despojaron del automotor y posteriormente los trasladaron hacia unos terrenos baldíos.

Según las indagaciones, mientras las víctimas permanecían sometidas, Juan Carlos Alemán Miranda recibió una llamada telefónica y posteriormente disparó en reiteradas ocasiones contra el empresario, quitándole la vida. Su esposa resultó gravemente herida.

Al día siguiente, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida del empresario, mientras que la mujer fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Ese mismo día, mediante un operativo coordinado por las autoridades, los sospechosos fueron capturados en la ciudad de San Pedro Sula cuando se movilizaban en el vehículo propiedad de las víctimas.