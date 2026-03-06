Salud contrata médicos hondureños para cubrir plazas en clínicas oftalmológicas

Tegucigalpa, Honduras,

El viceministro de Salud, Eduardo Midence , informó este viernes que la Secretaría de Salud ( Sesal ) ha comenzado a contratar personal médico hondureño para cubrir los servicios que antes prestaba la brigada de médicos cubanos en las clínicas oftalmológicas del país.

Midence explicó que la salida de los médicos cubanos fue una decisión tomada únicamente por el Gobierno de Cuba, y no se cumplió con el plan original del gobierno hondureño, que esperaba un período de transición de tres meses para reemplazar al personal.

"Nos hemos dado cuenta que, de manera unilateral, se rescindió de este servicio, no era así como lo esperábamos, esperábamos que a través de una comunicación verbal pasara un período de tres meses nos diera el espacio a nosotros como Sesal de hacer las contrataciones", aseguró.

El funcionario también indicó que la Sesal ya solicitó un informe de rendición de cuentas sobre los gastos relacionados con la contratación de la brigada cubana.

"Nosotros como Secretaría de Salud estamos generando respuestas y ya iniciamos un período de contratación, agradezco al servicio y al posgrado de oftalmología, asociación de médicos oftalmólogos que nos están apoyando", agregó.