Salud contrata médicos hondureños para cubrir plazas en clínicas oftalmológicas

La Secretaría de Salud (Sesal) inició la contratación de médicos hondureños tras la salida de la brigada cubana que prestaba servicios en el país​​​​

  • Actualizado: 06 de marzo de 2026 a las 18:06 -
  • Karla Herrera
Eduardo Midence, viceministro de Redes Integradas de Salud.

 Foto: cortesía
Tegucigalpa, Honduras,

El viceministro de Salud, Eduardo Midence, informó este viernes que la Secretaría de Salud (Sesal) ha comenzado a contratar personal médico hondureño para cubrir los servicios que antes prestaba la brigada de médicos cubanos en las clínicas oftalmológicas del país.

Tras dos años de cooperación, 172 médicos cubanos dejan Honduras

Midence explicó que la salida de los médicos cubanos fue una decisión tomada únicamente por el Gobierno de Cuba, y no se cumplió con el plan original del gobierno hondureño, que esperaba un período de transición de tres meses para reemplazar al personal.

"Nos hemos dado cuenta que, de manera unilateral, se rescindió de este servicio, no era así como lo esperábamos, esperábamos que a través de una comunicación verbal pasara un período de tres meses nos diera el espacio a nosotros como Sesal de hacer las contrataciones", aseguró.

El funcionario también indicó que la Sesal ya solicitó un informe de rendición de cuentas sobre los gastos relacionados con la contratación de la brigada cubana.

"Nosotros como Secretaría de Salud estamos generando respuestas y ya iniciamos un período de contratación, agradezco al servicio y al posgrado de oftalmología, asociación de médicos oftalmólogos que nos están apoyando", agregó.

"Somos espías, pero de las enfermedades": médicos cubanos al abandonar Honduras

Midence destacó que muchos de los servicios que ofrecían estas clínicas se enfocaban en optometría, entrega de lentes y exámenes oftalmológicos.

Por ello, el sector privado se ha sumado para apoyar con técnicos optometristas y garantizar la atención a la población.

Redacción web
Karla Herrera

