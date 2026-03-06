Mario Zelaya y José Bertetty reciben nueva condena por desfalco de L158 millones del IHSS

Tegucigalpa, Honduras.

El Ministerio Público (MP) informó que Mario Roberto Zelaya Rojas, exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y José Ramón Bertetty Osorio, exgerente administrativo y financiero del IHSS, recibieron este viernes una nueva condena por el caso de desfalco en el Seguro Social.. Asimismo, los empresarios Oscar Guerra Ocampo, Alex Idilio Reyes Serrano y Rubén Antonio Lozano Girón fueron declarados culpables por el delito de fraude continuado.

Zelaya Rojas y Bertetty Osorio, fueron encontrados culpables por los cargos penales de violación de los deberes de los funcionarios y fraude continuado. Los seis involucrados fueron acusados en su momento por el MP por estar vinculados con un megafraude superior a los 158 millones de lempiras, relacionado con la adjudicación irregular de proyectos de infraestructura en el Hospital Regional del Norte y en las clínicas periféricas de Cálpules en San Pedro Sula y en la colonia Torocagua, en Comayagüela.

Acusación

El caso denominado "14 Contratos" reveló que entre los años 2010 y 2013 se suscribieron contratos de obras civiles, eléctricas y mecánicas que no fueron ejecutadas, quedaron inconclusas o se realizaron con deficiencias, pese a los millonarios desembolsos efectuados con fondos del IHSS. Durante el juicio oral y público, el ente acusador del Estado acreditó la responsabilidad de los imputados, mediante la presentación de 85 medios de prueba, entre ellas: diez declaraciones testificales, 57 documentales, ocho periciales y diez evidencias materiales, incluyendo dictámenes técnicos en ingeniería civil, eléctrica y mecánica, así como informes financieros que permitieron rastrear el destino de los fondos públicos. De acuerdo con las investigaciones de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), evidenciaron la suscripción irregular de 14 contratos de obras públicas, civiles, eléctricas y mecánicas, con al menos seis empresas, mediante los cuales se sustrajeron 158,817,897 lempiras.