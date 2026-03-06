Mario Zelaya recibe nueva condena por el caso del Seguro Social

Tegucigalpa, Honduras.

El fallo condenatorio también implica a otros exfuncionarios del IHSS y empresarios vinculados a un megafraude superior a 158 millones de lempiras .

El Ministerio Público ( MP ) informó este día que Mario Zelaya , exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), recibió este 6 de marzo una nueva condena por el mal manejo de fondos en el Seguro Social.

Zelaya ya había sido declarado culpable por mal manejo de cuatro millones para la compra de pasajes aéreos para fines del Instituto Hondureño de Seguridad Social que nunca se cumplieron.

Este último caso se dio por la adjudicación irregular de proyectos de infraestructura en el Hospital Regional del Norte y en las clínicas periféricas de Cálpules de San Pedro Sula y en la colonia Torocagua en Comayagüela.

Zelaya participó en el caso denominado como "14 Contratos". La línea de investigación precisa que entre 2010 y 2013 se suscribieron contratos de obras civiles, eléctricas y mecánicas que no fueron ejecutadas, quedaron inconclusas o se realizaron con deficiencias, pese a los millonarios desembolsos efectuados con fondos del IHSS.

Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio se habían declarado culpables por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude continuado.

Se evidenció la suscripción irregular de 14 contratos de obras públicas, civiles, eléctricas y mecánicas con al menos seis empresas, mediante los cuales se sustrajeron 158 millones 817 mil 897 lempiras y donde Mario Zelaya fue partícipe.

De esta manera el exdirector del IHSS acumula una nueva sentencia condenatoria y su estadía en la cárcel aumentará. En 2019, el extitular del IHSS acumulaba 71 años de prisión tras haberle dado en ese momento 30 años por la causa denominada Empresas de Maletín.

En tanto, en mayo del 2021 el Ministerio Público logró otros 30 años de cárcel por la suscripción y ejecución de un contrato entre la Constructora JC Maradiaga y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) mediante el cual lavaron casi 50 millones de lempiras del erario público.