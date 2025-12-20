Fiscalía: En escuchas telefónicas se oye a Kotolo y El Mecánico planear crimen de candidato a diputado

San Pedro Sula, Honduras

El juez de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada que conoce el caso del asesinato del candidato a diputado Óscar Bustillo Oseguera dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra dos imputados por el crimen. Los acusados son Erlin Margarito Escoto Varela, alias Kotolo, y Aníbal Josué Aguilar, alias El Mecánico, quienes fueron enviados al centro penal de El Progreso, Yoro, donde deberán cumplir una medida de prisión preventiva por un plazo de dos años, previo a que la causa sea elevada a juicio oral y público.

Entre los indicios que el juzgador tomó en cuenta para dictar el auto de formal procesamiento figuran pruebas científicas, documentales y testificales acreditadas por la Fiscalía de Delitos Contra la Vida de San Pedro Sula, las cuales vinculan a los imputados con el asesinato. Bustillo, candidato a diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), fue asesinado el 9 de septiembre de 2025 en el barrio Montecristo, de la ciudad de Yoro, cuando se dirigía a su vivienda tras participar en una reunión con líderes comunitarios de Libre en el vecino municipio de Sulaco. Entre las pruebas científicas aportadas por la Fiscalía se incluyen vídeos, vaciados telefónicos y escuchas telefónicas de los imputados, las cuales los incriminan en el crimen. Durante la audiencia inicial, agentes de tribunales de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida acreditaron los vaciados y extracciones telefónicas incorporados al expediente judicial. Entre esos indicios se encuentran escuchas telefónicas entre Erlin Margarito Escoto Varela, alias Kotolo, y Aníbal Josué Aguilar, alias El Mecánico, en las que se escucha cómo ambos encausados planificaron el asesinato del candidato a diputado.

Declaración de testigos se concatenan con pruebas científicas

Las autoridades del Ministerio Público informaron que la georreferenciación realizada a través de los teléfonos celulares de los acusados los ubica en el lugar del crimen a la hora en que ocurrió el asesinato de Óscar Bustillo Oseguera. Asimismo, se indicó que los indicios técnico-científicos se concatenan con las declaraciones de testigos protegidos identificados en el expediente con los códigos Platón 01 y Platón 02, quienes también sitúan a los imputados en la escena del crimen. Bustillo era ingeniero forestal y laboraba en el Instituto de Conservación Forestal (ICF), donde tenía a su cargo la emisión de permisos de explotación forestal en el departamento de Yoro. Las investigaciones del Ministerio Público y de la Policía establecen que cabecillas de una violenta estructura criminal que opera en Yoro le exigieron a Bustillo que les otorgara permisos de explotación sobre una amplia extensión del bosque, con el objetivo de controlar el aprovechamiento de la madera en la zona.