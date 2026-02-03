Dictan arresto domiciliario a exministro José Carlos Cardona

Un juez natural del Poder Judicial dictó este martes arresto domiciliario para José Carlos Cardona, exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), acusado por el Ministerio Público por presunta corrupción.
Reniery Fabrizzio Lazzaroni Soler, Eleany Kassandra Galeas Arias, Ilsy Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno, los otros cuatro acusados que fueron presentados en audiencia de declaración de imputado, también recibieron la misma medida.
En total, son 11 personas las acusadas en el caso de supuesta corrupción en Sedesol.
El resto de señalados, que no acudieron de forma voluntaria a la audiencia de este martes son: la actual diputada del Congreso Nacional (CN), Isis Carolina Cuéllar Erazo, Rosy Yanira Martínez González, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, Mirza Nohelia Sánchez, José Manuel Cerrato Villanueva y Eliud Reiniery Aguilar Pineda; todos ellos tienen orden de captura vigente.
Investigaciones del Ministerio Público
Según las investigaciones del Ministerio Público, el monto defraudado a las arcas nacionales asciende a 6,032,654.07 lempiras. Estos fondos estaban destinados al Desarrollo Económico y Social del Departamento de Copán y habían sido aprobados por el Congreso Nacional.
Las indagaciones del ente acusador revelan que se presentaron informes con facturas idénticas, solicitudes de materiales duplicados y actas de finiquito adulteradas o falsas.
Además, se detectó que las viviendas beneficiarias no cumplían con la condición de “necesitadas”, y que entre los receptores de la ayuda había comerciantes, aspirantes a cargos de elección popular y personas con bienes inmuebles.
El juez fijó la audiencia inicial para el próximo viernes 6 de febrero a las 9:00 am y confirmó que existen siete órdenes de captura vigentes, una de las cuales corresponde a la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo, quien no se presentó en esta audiencia.
EN DESARROLLO...