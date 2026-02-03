Sedesol no actuó sola: otras instituciones movieron millones de lempiras del Estado

Encargados

San Pedro Sula, Honduras.-El desfalco de más de seis millones de lempiras en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), un caso revelado por LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus, ya tiene a cuatro de los al menos once implicados rindiendo declaración ante los órganos de justicia.

Yuri Mora, portavoz del ente acusador del Estado, informó que la investigación se inició en agosto del año pasado y que el caso sigue en desarrollo.

“Hasta ahora son 12 las personas imputadas”, afirmó, y añadió que existen otras líneas abiertas que, una vez concluidas, permitirán identificar a más involucrados.

Sin embargo, la serie investigativa, publicada desde el 27 de julio de 2025, documenta que el manejo irregular de fondos públicos no se limitó a la esfera de Sedesol.

El acto de corrupción fue más allá del exministro Cardona y sus exfuncionarios o a la diputada Isis Cuéllar y sus asistentes, si no que todo operó en términos similares dentro de otras instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales (ONG), exfuncionarios, militantes políticos y otros actores que habrían participado en la malversación de recursos estatales.

Incluso el propio Cardona, al ingresar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), admitió públicamente que el esquema utilizado no fue exclusivo de la dependencia que manejó durante tres años.

“Esa operación de los cheques de Copán, de la que no me di cuenta y que fue hecha a mis espaldas, se realizó mediante un mecanismo que se utilizó no solo en Sedesol, sino en varias instituciones”, declaró.

En la misma comparecencia, agregó que el uso de ese esquema alcanzó dependencias con mayores volúmenes de recursos: “Obviamente, no se va a tocar al exministro de Gobernación, Tomás Vaquero, ni a las personas involucradas en Gobernación, donde estaba la mayor parte del fondo, y mucho menos a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (dirigida entre 2022 y 2024 por Mauricio Ramos, y de 2024 a 2026 por Octavio Pineda)”, sostuvo.

Estas declaraciones coinciden con lo documentado por los equipos de investigación de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium.

Los registros oficiales confirman que entre 2023 y 2024 la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) concentró la mayor parte de los fondos gestionados por diputados, con desembolsos que alcanzaron los 947 millones de lempiras.

Le siguieron el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), con 363 millones, y Sedesol, con 246 millones de lempiras.

Parte de estos recursos, provenientes del Fondo de Administración Solidaria —antes conocido como Fondo Departamental—, fueron transferidos a ONG, alcaldías y otras entidades estatales para la ejecución directa de proyectos sociales y obras de infraestructura menor, bajo un esquema que hoy es objeto de investigación penal.