Sedesol no actuó sola: otras instituciones movieron millones de lempiras del Estado

La investigación conjunta LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus estableció que más de 150 millones de lempiras terminaron en manos de dos ONG con escasa trayectoria y vínculos con militantes del partido Libre: la Asociación Manos a la Obra (AMO) y Mujeres Unidas Extraordinarias (MUE).AMO fue inscrita legalmente en abril de 2024, pese a que había recibido adjudicaciones desde al menos un año antes. MUE, por su parte, fue registrada en octubre de 2021. En ambos casos, la investigación —basada en documentos oficiales, solicitudes de información, visitas de campo y entrevistas— no encontró evidencia pública de auditorías técnicas, criterios de evaluación ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas.Los informes de gastos de Gobernación muestran que entre noviembre de 2023 y junio de 2025 se transfirieron 169.2 millones de lempiras a estas dos asociaciones, casi 20 millones más de lo reportado por el Congreso Nacional. Pese a ello, no existen registros públicos de ejecuciones completas, informes técnicos ni actividades verificables; predominan obras inconclusas o de baja calidad.La presidenta de Manos a la Obra es Linda María Ordóñez, exfuncionaria de Copeco y del Instituto de la Propiedad. En Mujeres Unidas Extraordinarias figuran Bessy Jeanette Ramírez Montoya como presidenta y José Jorge Portillo como tesorero. Aunque no hay constancia de que Ramírez haya sido funcionaria pública, su nombre aparece en el censo del partido Libre.Ramírez y Portillo también están vinculados a una tercera ONG, Jóvenes Metas, inscrita en 2017, que recibió 22 millones de lempiras de Gobernación en 2023 y otros 25 millones de Sedesol para un programa de becas universitarias. Ambos, además, constituyeron una empresa privada —Caribex o JJ Caribe— registrada como proveedora del Estado.Tras analizar bases de datos oficiales, este equipo de investigación y datos identificó que AMO fue seleccionada para ejecutar 124 proyectos entre 2023 y 2024, mientras que MUE figura como ejecutora de 93 proyectos en 2024, ubicándose como las ONG con mayor número de obras asignadas. En los expedientes no constan responsables legales, contactos ni información sobre experiencia previa.Luego de que inicialmente se negara el acceso a información, una solicitud oficial confirmó que ambas organizaciones están dirigidas por sus presidentes junto a familiares y personas cercanas.Consultado por este medio, el secretario de Gobernación, Tomás Vaquero, aseguró que esa dependencia no realiza los desembolsos de fondos y que su función se limita a un trámite administrativo, el cual —según indicó— se ejecuta conforme a los procedimientos establecidos.