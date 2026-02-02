¿Qué dice la acusación fiscal contra Isis Cuéllar, Carlos Cardona y exfuncionarios de Sedesol?

Tegucigalpa, Honduras.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, presentó este lunes un requerimiento fiscal por fraude millonario contra Isis Carolina Cuéllar Erazo, diputada del partido Libre por Copán, José Carlos Cardona Erazo, exsecretario de Estado en los Despachos de Desarrollo Social (Sedesol), y otros exfuncionarios de esa institución. De acuerdo con la acusación, los imputados habrían actuado en contubernio para defraudar las arcas de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Social (Sedesol) por un monto de 6,032,654.07 lempiras, fondos destinados a programas de desarrollo económico y social en el departamento de Copán.

El requerimiento fiscal señala que el presunto fraude se ejecutó mediante la participación coordinada de altos funcionarios y personal técnico-administrativo de Sedesol, entre ellos el gerente administrativo por delegación, el director de monitoreo programático, representantes de la gerencia administrativa, de la subgerencia de presupuesto y de la Dirección de Monitoreo Programático.

Nombre de los acusados

Según el Ministerio Público, las irregularidades detectadas derivaron en la comisión de 67 delitos de fraude, imputados de manera individual y conjunta contra Isis Carolina Cuéllar Erazo, José Carlos Cardona Erazo, Rosy Yanira Martínez González, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, Mirza Nohelia Sánchez Maradiaga, José Manuel Cerrato Villanueva, Reinery Fabrizzio Lazzaroni Soler, Eliud Reinery Aguilar Pineda, Eleny Kassandra Gáleas Arias, Ilsy Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno. Como parte de la acusación, la Fiscalía solicitó que se libren órdenes de captura a nivel nacional e internacional, así como la emisión de alertas migratorias contra los imputados, al considerar la gravedad del daño causado al patrimonio público.