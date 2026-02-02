Corte Suprema ordena captura inmediata de Isis Cuéllar y José Carlos Cardona

El Poder Judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), giró este lunes una orden de captura inmediata contra José Carlos Cardona Erazo y la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo, tras la presentación de un requerimiento fiscal por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, relacionado con el desvío de fondos de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Social (Sedesol).
Las órdenes fueron emitidas desde el despacho del juez natural de la Corte Suprema de Justicia, dentro del expediente 01-2026, con fecha 2 de febrero de 2026, y están dirigidas al director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para su ejecución inmediata.
De acuerdo con la comunicación judicial, el juez natural Luis Fernando Padilla Castellanos instruyó a las autoridades policiales a “dar inmediata captura” de Cardona Erazo para que sea puesto a la orden de dicho juzgado en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, en la ciudad de Tegucigalpa.
En una orden separada, el mismo juez dispuso la captura inmediata de la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo, quien también deberá ser trasladada a la sede judicial para continuar con el proceso correspondiente.
José Carlos Cardona Erazo e Isis Carolina Cuéllar Erazo, diputada del partido Libre por Copán, figuran entre las personas imputadas en el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público, en el cual también se involucra a otros 10 exfuncionarios y empleados de Sedesol, señalados de haber participado en un fraude por más de seis millones de lempiras, fondos que estaban destinados a proyectos de desarrollo económico y social en el departamento de Copán.
Según la acusación, los imputados habrían actuado en contubernio para defraudar al Estado hondureño por 6,032,654.07 lempiras, motivo por el cual el Ministerio Público solicitó órdenes de captura nacionales e internacionales y la activación de alertas migratorias.
La CSJ confirmó previamente que el requerimiento fiscal fue conocido por el pleno de magistrados, quienes ratificaron a Luis Fernando Padilla como juez natural del caso, conforme al rol establecido, quedando bajo su competencia la admisión del requerimiento, la ejecución de las capturas y la programación de la audiencia de declaración de imputado.
Hasta el momento, las autoridades judiciales no han informado cuándo se realizará la audiencia de declaración de imputado.