Corte Suprema ordena captura inmediata de Isis Cuéllar y José Carlos Cardona

Tegucigalpa, Honduras.

El Poder Judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), giró este lunes una orden de captura inmediata contra José Carlos Cardona Erazo y la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo, tras la presentación de un requerimiento fiscal por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, relacionado con el desvío de fondos de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Social (Sedesol).

Las órdenes fueron emitidas desde el despacho del juez natural de la Corte Suprema de Justicia, dentro del expediente 01-2026, con fecha 2 de febrero de 2026, y están dirigidas al director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para su ejecución inmediata.

De acuerdo con la comunicación judicial, el juez natural Luis Fernando Padilla Castellanos instruyó a las autoridades policiales a “dar inmediata captura” de Cardona Erazo para que sea puesto a la orden de dicho juzgado en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, en la ciudad de Tegucigalpa.

En una orden separada, el mismo juez dispuso la captura inmediata de la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo, quien también deberá ser trasladada a la sede judicial para continuar con el proceso correspondiente.