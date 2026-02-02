Tegucigalpa, Honduras

El 30 de enero, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ordenó, tras un recuento jurisdiccional, repetir las elecciones municipales en Guanaja, Islas de la Bahía, para definir al nuevo alcalde, luego de un empate entre los candidatos del Partido Nacional y Liberal. No obstante, uno de los aspirantes rechaza la sentencia. Luego de concluir el conteo jurisdiccional, en el que inicialmente resultó ganador el candidato del Partido Nacional por una diferencia mínima, el TJE ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE), dentro del plazo que establece la Ley Electoral de Honduras, repetir el proceso electoral en ese municipio. Ambos aspirantes obtuvieron 1,404 votos cada uno.

La decisión no fue bien recibida por Rollin Dion Kelly Hurlston, candidato del Partido Nacional, quien el 25 de enero recibió el mando de la isla por parte del alcalde saliente, Spurgeon Steven Miller Molina, luego de que el CNE lo acreditara como ganador. El contrincante de Rollin Kelly es la candidata del Partido Liberal, Kristen Sheray Borden Bush, quien ha manifestado su expectativa de que se cumpla la repetición del proceso electoral conforme a la ley. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Ante la resolución del TJE, Kelly Hurlston se ha negado a repetir el proceso electoral para resolver la situación de la alcaldía, pese al fallo emitido por el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. En declaraciones a medios locales de Guanaja, Kelly Hurlston manifestó: “Jamás, no vamos a repetir las elecciones en Guanaja; eso ya está, es una trampa”. Desde que se conoció la sentencia del TJE, que ordena al CNE repetir las elecciones en el término municipal, seguidores de Rollin Kelly y simpatizantes del Partido Nacional han realizado protestas en la isla en rechazo a la determinación del ente electoral. “Nosotros tomamos la decisión de que no se van a repetir las elecciones. Vamos a hacer lo que sea necesario; no sé hasta dónde tenemos que ir, pero vamos a hacer lo que sea necesario”, reiteró el dirigente nacionalista.

En caso de empate, deben repetirse las elecciones

Mario Flores, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral, explicó que “producto del recuento jurisdiccional resultó un empate. Fue público, estuvieron los medios de comunicación y las partes involucradas. Emitimos la sentencia y ese mismo viernes ordenamos al Consejo Nacional Electoral que se repitan las elecciones producto de ese resultado”. Flores señaló que el caso que actualmente involucra a la alcaldía de Guanaja es consecuencia de las reformas recientes a la Ley Electoral de Honduras y a la Ley Orgánica Procesal Electoral, las cuales establecen que, en caso de empate, deben repetirse las elecciones. Anteriormente, estos procesos se resolvían mediante un sorteo, aunque la normativa no detallaba el procedimiento.