Comisión de Salud avanza en dictamen de emergencia sanitaria

Tegucigalpa, Honduras.

El diputado Mario Alonso Pérez López , presidente de la comisión especial, informó que la reunión permitió recibir importantes sugerencias encaminadas a fortalecer los mecanismos de transparencia y evitar que la medida excepcional pueda ser utilizada para fomentar actos de corrupción.

En el encuentro participaron representantes del Colegio Médico de Honduras, Sitramedhys, la Aneeah y autoridades de la Secretaría de Salud, quienes expusieron observaciones y propuestas para enriquecer el dictamen legislativo.

La Comisión de Salud del Congreso Nacional finalizó este lunes una reunión de trabajo para analizar la iniciativa de ley presentada por el diputado Kilvett Beltrán , orientada a decretar un estado de emergencia en el sector salud, con el fin de agilizar la compra de medicamentos y reducir la mora quirúrgica en los hospitales públicos del país.

“Hemos terminado una reunión que tenía como finalidad estudiar y analizar la iniciativa de ley que presentó el diputado Kilvett Beltrán en relación a decretar un estado de emergencia en el sector salud”, expresó Pérez López.

El parlamentario explicó que la propuesta busca establecer mecanismos rápidos para la compra de medicamentos y la contratación de esquemas que permitan reducir la mora quirúrgica, al tiempo que se fortalece de manera paralela el sistema público de salud.

Según indicó, uno de los consensos alcanzados es que el decreto debe ser una medida temporal, con una duración estimada de uno o dos años, y que durante ese período se invierta en la recuperación de los quirófanos, el recurso humano y las condiciones necesarias para que los hospitales vuelvan a prestar los servicios con capacidad propia.

Pérez López añadió que también se planteó la necesidad de revisar la Ley de Contratación del Estado, al menos en el área de salud, para lograr procesos más ágiles y transparentes.

Durante la reunión comparecieron además los viceministros de Salud, quienes serían los responsables de ejecutar las medidas contempladas en el eventual decreto. El diputado hizo un llamado a que, de aprobarse la iniciativa, se actúe con responsabilidad para beneficiar a los pacientes que enfrentan listas de espera o carecen de medicamentos esenciales.

Por su parte, el presidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos, calificó el encuentro como provechoso y señaló que, pese a diferencias iniciales, se alcanzó un consenso en favor del país.

“Creemos que esto lo estamos haciendo por el bien de Honduras, porque tenemos un problema grave en salud pública”, manifestó Santos, quien entregó a la comisión un pacto nacional para la transformación del Sistema Nacional de Salud, como aporte del gremio médico.

La Comisión de Salud informó que el dictamen podría ser discutido y sometido a votación en el pleno legislativo este mismo día, con expectativas de contar con el respaldo mayoritario de los diputados.