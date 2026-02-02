Corte Suprema recibe requerimiento fiscal contra altos funcionarios del Estado

Tegucigalpa, Honduras.

“Este día ha ingresado a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia un requerimiento fiscal, el cual fue turnado a la Presidencia y de inmediato se convocó al pleno de magistrados”, detalló Silva.

El portavoz de la CSJ, Carlos Silva , explicó que, tras el ingreso del requerimiento, la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando , convocó de manera inmediata a un pleno de magistrados, con el único objetivo de ratificar al magistrado que fungirá como juez natural designado para conocer el caso, conforme al rol previamente establecido.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó este lunes el ingreso de un requerimiento fiscal contra altos funcionarios del Estado, el cual fue presentado ante la Secretaría General y conocido posteriormente por el pleno de magistrados.

Según indicó el vocero, debido a la naturaleza de la acusación, el requerimiento involucra a altos funcionarios en funciones, razón por la cual el caso debe ser conocido directamente por la Corte Suprema de Justicia.

A partir de este momento, corresponde al juez designado admitir el requerimiento fiscal, determinar si procede la emisión de órdenes de captura o la citación de los imputados, y posteriormente fijar la audiencia de declaración de imputado.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Silva confirmó que el requerimiento fiscal incluye la acusación por el delito de fraude, aunque aclaró que será hasta la audiencia de declaración de imputado cuando se conozcan en detalle los hechos investigados y si existen otros delitos imputados.

“Hasta que se realice la audiencia de declaración de imputado conoceremos la totalidad de los hechos y la individualización de los delitos”, precisó.

El portavoz no confirmó si el requerimiento involucra a uno o varios funcionarios, limitándose a señalar que se trata de altos cargos actuales del Estado.

Asimismo, el Poder Judicial desmintió versiones que circularon durante la mañana sobre una nueva orden de extradición, aclarando que no se ha recibido ninguna solicitud de ese tipo y que el pleno fue convocado exclusivamente para conocer el requerimiento fiscal.