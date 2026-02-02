Confirman requerimiento fiscal contra la diputada Isis Cuéllar por delito de fraude

Tegucigalpa, Honduras.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó este lunes el ingreso de un requerimiento fiscal con solicitud de orden de captura contra Isis Cuéllar, diputada del Partido Libre en Copán, y otras 11 personas, a quienes se les acusa del delito de fraude. El Poder Judicial de Honduras informó que el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ya designó a un juez de Letras Natural para conocer el nuevo requerimiento fiscal. De acuerdo con la acusación, las investigaciones señalan una posible participación en el delito de fraude, derivado de actos que habrían afectado las finanzas nacionales. De acuerdo con el documento presentado por el Ministerio Público, se establece que se presenta requerimiento fiscal por fraude millonario cometido por una diputada del Congreso Nacional de Honduras, así como contra un exsecretario de Estado en los Despachos de Desarrollo Social, además de varios funcionarios de esa institución.

El requerimiento también involucra al gerente administrativo por delegación, al director de monitoreo programático, a un representante de la gerencia administrativa, a un representante de la subgerencia de presupuestos y a un representante de la Dirección de Monitoreo Programático, todos ellos funcionarios de Sedesol. Según la acusación, estas personas, en contubernio, habrían defraudado las arcas de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Social (Sedesol) por un monto de 6,032,654 lempiras con 07 centavos, fondos destinados al desarrollo económico y social del departamento de Copán. En el requerimiento fiscal se individualiza como imputadas a Isis Carolina Cuéllar Erazo, José Carlos Cardona Erazo, Rosy Yanira Martínez González, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, Mirza Nohelia Sánchez Maradiaga, José Manuel Cerrato Villanueva, Reynieri Fabrizzio Lazzaroni Soler, Eliud Reynieri Aguilar Pineda, Eleny Kassandra Gáleas Arias, Ilsy Valeska Vaquedano Mejía y Iris Paola Pérez. El documento detalla que las personas acusadas enfrentan 67 delitos de fraude, por lo que el Ministerio Público solicita que se libren órdenes de captura a nivel nacional e internacional, así como la emisión de alertas migratorias, acompañando la respectiva documentación ante la Corte Suprema de Justicia. Más temprano Carlos Silva, portavoz de la CSJ, explicó que el requerimiento fue presentado ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

Tras el ingreso del documento, la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Lizette Ráquel Obando, convocó de manera inmediata a un pleno de magistrados, con el objetivo exclusivo de ratificar al juez natural que conocerá el caso, conforme al rol previamente establecido.