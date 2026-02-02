Gobierno oficializa a Enrique Rodríguez Burchard como nuevo titular de Defensa

Tegucigalpa, Honduras.

El abogado y empresario Enrique Rodríguez Burchard fue nombrado oficialmente como ministro de Defensa, confirmaron este lunes fuentes del Poder Ejecutivo.

Rodríguez Burchard es un profesional del Derecho Corporativo con amplia trayectoria y forma parte del círculo de confianza del presidente Nasry Juan Asfura Zablah, con quien mantiene una relación de amistad de larga data, tanto en el ámbito profesional como personal, según fuentes cercanas al Gobierno.

El nuevo titular de la Secretaría de Defensa ha acompañado al mandatario desde etapas previas de su carrera política, vínculo que se consolidó con el paso de los años y que influyó en su designación dentro del proceso de conformación del Gabinete Presidencial.

La Secretaría de Defensa es considerada una de las carteras estratégicas del Ejecutivo, debido a su rol en la conducción política de las Fuerzas Armadas, en un contexto marcado por altos niveles de violencia e inseguridad en el país.