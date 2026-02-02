Gobierno oficializa a Enrique Rodríguez Burchard como nuevo titular de Defensa

El abogado y empresario Enrique Rodríguez Burchard fue nombrado oficialmente como ministro de Defensa, confirmaron este lunes fuentes del Poder Ejecutivo.
Rodríguez Burchard es un profesional del Derecho Corporativo con amplia trayectoria y forma parte del círculo de confianza del presidente Nasry Juan Asfura Zablah, con quien mantiene una relación de amistad de larga data, tanto en el ámbito profesional como personal, según fuentes cercanas al Gobierno.
El nuevo titular de la Secretaría de Defensa ha acompañado al mandatario desde etapas previas de su carrera política, vínculo que se consolidó con el paso de los años y que influyó en su designación dentro del proceso de conformación del Gabinete Presidencial.
La Secretaría de Defensa es considerada una de las carteras estratégicas del Ejecutivo, debido a su rol en la conducción política de las Fuerzas Armadas, en un contexto marcado por altos niveles de violencia e inseguridad en el país.
En ese marco, Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), advirtió que el retraso en la designación de autoridades clave en los sectores de Seguridad y Defensa puede tener un impacto directo en la situación nacional.
“Entendemos la postura y la visión del presidente de elegir a los ministros con pinzas, en aras de demostrar meritocracia, transparencia, capacidad y experiencia para liderar instituciones que han sido señaladas en gobiernos anteriores”, expresó Castañeda.
No obstante, el especialista señaló que ya ha transcurrido una semana desde que Asfura fue declarado presidente electo, y que el nombramiento de las máximas autoridades en Seguridad y Defensa debió figurar entre las primeras decisiones del nuevo gobierno.
“Preocupa que se estén haciendo nombramientos en instituciones que no tienen la relevancia que tienen la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa. De Seguridad dependen la Policía Nacional, el Sistema 911, la inteligencia y otras áreas fundamentales”, advirtió.
El nombramiento de Rodríguez Burchard se da en medio de las expectativas sobre la estrategia que adoptará el nuevo gobierno en materia de seguridad y defensa nacional.