Johel Zelaya afirma que se hará justicia en el caso de corrupción “Chequesol”

Tegucigalpa, Honduras.

El fiscal general de la República, Johel Zelaya, aseguró este lunes que el Ministerio Público hará justicia sin importar quién cometa el delito, tras la emisión de órdenes de captura contra José Carlos Cardona Erazo, exsecretario de Estado en los Despachos de Desarrollo Social (Sedesol), y la diputada del partido Libre por Copán, Isis Carolina Cuéllar Erazo, por su presunta participación en el delito de fraude en perjuicio de la administración pública.

Durante una conferencia de prensa, Zelaya explicó que el requerimiento fiscal es el resultado de una investigación iniciada el 23 de junio de 2025, luego de que se hiciera público, a través de redes sociales y medios de comunicación, un video relacionado con un posible desvío de fondos de Sedesol.

“Ese mismo 23 de junio de 2025 instruí personalmente y públicamente que se comenzaran las investigaciones para despejar dudas y llegar al fondo de la posible corrupción que implicaba ese video”, afirmó el fiscal general.

Zelaya señaló que, pese a los ataques, señalamientos y juicios mediáticos que pusieron en duda el avance del caso e incluso aseguraban que no sería presentado, los equipos de investigación continuaron trabajando de manera técnica y silenciosa.

“Mientras el tema era debatido en foros y espacios públicos, nuestros equipos de investigación trabajaban recopilando pruebas, documentando y realizando análisis financieros para construir un expediente sólido que podamos defender ante la justicia hondureña”, expresó.