“No soy ningún cobarde”: Cardona niega acusaciones y dice que enfrentará la justicia

Tegucigalpa, Honduras.

José Carlos Cardona Erazo, exsecretario de Estado en los Despachos de Desarrollo Social (Sedesol), rechazó este lunes las acusaciones en su contra y aseguró que está dispuesto a enfrentar la justicia, luego de que la Corte Suprema de Justicia librara una orden de captura por presunto fraude en perjuicio de la administración pública. “No soy ningún cobarde ni tengo ningún temor. Tampoco pienso huir a ninguna parte, eso es de delincuentes y soy inocente”, expresó Cardona en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que afirmó que desde hace meses estaba dispuesto a rendir declaración ante el Ministerio Público. “Estoy listo para enfrentar a la justicia desde hace meses, pero nunca se me quiso atender mi declaración”, escribió, dirigiéndose a la opinión pública, amigos y adversarios. En un comunicado público, Cardona señaló que se enteró de la acusación y de la orden de captura por los hechos relacionados con el llamado “caso Sedesol”, originado a partir de un video difundido el 23 de junio de 2025, en el que aparece una conversación telefónica entre él y la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo.

— José Carlos Cardona Erazo (@jcardonaerazo) February 3, 2026

El exfuncionario recordó que, tras la difusión de ese material, presentó su renuncia inmediata, con el objetivo de que se le investigara “con total transparencia y objetividad”, y aseguró que en al menos dos ocasiones se apersonó al Ministerio Público, además de solicitar tres veces la oportunidad de brindar su declaración, sin obtener respuesta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Cardona explicó que la creación del Fondo de Administración Solidaria (FAS) fue una decisión política del gobierno 2022-2026, adoptada luego de que el Congreso Nacional derogara el Fondo Departamental, y afirmó que los ministros de las instituciones ejecutoras no fueron consultados sobre su implementación.

Según su versión, la inclusión del FAS en el Presupuesto General de la República de 2023 representó un problema administrativo y técnico para Sedesol, institución que —dijo— fue concebida como un ente técnico y no ejecutor de fondos, y que además enfrentó presiones políticas para acelerar la ejecución de los recursos. En su comunicado, Cardona atribuyó a la diputada Isis Cuéllar la gestión de las cuotas presupuestarias del fondo y denunció presuntas presiones, bloqueos y amenazas contra funcionarios para cumplir instrucciones relacionadas con la ejecución de los recursos. Asimismo, negó haber participado en la creación o alteración de expedientes de ayudas sociales y aseguró no conocer personalmente a beneficiarios del FAS en Copán ni en otros departamentos del país. “Es imposible que un ministro revise una por una las decenas de miles de solicitudes y expedientes de ayuda”, señaló, al tiempo que citó informes del Tribunal Superior de Cuentas sobre la línea de mando institucional. Cardona también afirmó que nunca visitó el departamento de Copán por temas relacionados con el FAS y que su relación con la diputada Cuéllar fue “hostil”, incluso antes de la difusión del caso.