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Dictan detención judicial a conductor de rapidito por muerte de madre e hijo en Cortés

Las víctimas integraban una excursión familiar que salió de Marcala, La Paz, hacia las playas de Omoa, Cortés, para celebrar el cumpleaños de un hijo de la fallecida Hilda Gutiérrez.

Dictan detención judicial a conductor de rapidito por muerte de madre e hijo en Cortés

El fatídico suceso se registró la mañana del domingo 15 de marzo en el tramo carretero que atraviesa la aldea La Garroba. Las víctimas: Hilda Esther Gutiérrez Vásquez y su hijo de apenas seis años de edad.
San Pedro Sula

René Lazo Hernández era el conductor del rapidito involucrado en el trágico accidente ocurrido el pasado domingo en el sector de Potrerillos, Cortés, donde perdieron la vida una madre y su pequeño hijo.

Ayer, la Fiscalía de Turno de la Regional del Norte presentó un requerimiento fiscal contra Lazo. La acusación formal se fundamenta en la supuesta comisión de dos delitos de homicidio imprudente grave y el delito de conducción temeraria en perjuicio de Hilda Esther Gutiérrez Vásquez y su hijo de apenas seis años de edad.

Una excursión y un cumpleaños que terminaron en tragedia

El fatídico suceso se registró la mañana del domingo 15 de marzo en el tramo carretero que atraviesa la aldea La Garroba. Según las investigaciones preliminares, el imputado habría perdido el control de la unidad de transporte.

Las víctimas formaban parte de una excursión familiar que partió con entusiasmo desde el municipio de Marcala, La Paz. El destino eran las playas de Omoa, Cortés, donde planeaban celebrar el cumpleaños de otro de los hijos de la ahora fallecida Hilda Gutiérrez.

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El Ministerio Público solicitó ante los tribunales la extracción de muestras corporales (sangre y orina) del acusado. Con esto se busca determinar, mediante análisis de laboratorio, si Lazo conducía bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes al momento del impacto.

Después de finalizar la audiencia de declaración de imputado, el juez que conoce el caso resolvió dictar la medida de detención judicial.

Lazo fue remitido al Centro Penal de El Progreso, Yoro, donde permanecerá recluido mientras el proceso legal avanza.

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Redacción La Prensa
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