Hijo de Iván Velásquez huyó de Campisa en un carro deportivo para evitar ser capturado

Deyvi Yuvini Alvarado, hijo del exgerente de Koriun, Iván Velásquez, huyó en un vehículo deportivo la noche del jueves al percatarse de un operativo en su contra en la residencial Campisa, en San Pedro Sula.
De acuerdo con información del MP, el individuo escapó a toda velocidad, impactando el acceso de la residencial y varios vehículos, tanto institucionales como particulares, en su intento por evadir a las autoridades.
El operativo fue ejecutado por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), como parte de las diligencias vinculadas al caso Koriun Inversiones.
Horas después de la huida, el vehículo utilizado por el sospechoso fue localizado abandonado en una plaza comercial del bulevar del norte, con daños visibles producto del escape.
Durante el allanamiento en la vivienda que rentaba el investigado, las autoridades decomisaron 277,762 lempiras en efectivo, además de 590 pesos mexicanos. El MP reveló que el hijo de Velásquez dirigía la sucursal de Koriun Inversiones en Juticalpa, Olancho.
En la inspección también se incautó una contadora de dinero, una computadora y dos vehículos, incluyendo el automóvil deportivo en el que el sospechoso emprendió la fuga, el cual quedó semi destruido.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado capturas relacionadas con este operativo ni han brindado detalles sobre el paradero del sospechoso, quien continúa prófugo.
La vivienda intervenida pertenecería al hijo de Iván Velásquez, exgerente de Koriun, de acuerdo con información brindada por las autoridades a este rotativo.
Yuvini Alvarado vive con una hermana de la actual pareja de Iván Velásquez, es decir padre e hijo mantienen relaciones sentimentales con dos hermanas, según confirmaron fuentes a Diario LA PRENSA
El caso Koriun Inversiones salió a la luz en Choloma, tras múltiples denuncias que alertaban sobre el manejo irregular de grandes cantidades de dinero en efectivo.
Las investigaciones apuntan a un presunto esquema de estafa piramidal, mediante el cual la empresa captaba inversionistas con la promesa de duplicar su dinero en un plazo aproximado de cinco meses.