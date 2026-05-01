¿Qué se sabe del asesinato de los tres jóvenes en la Perfecto Vásquez?

Un ataque armado registrado la noche del jueves en la colonia Perfecto Vásquez, en San Pedro Sula, dejó como saldo preliminar tres personas muertas y una más gravemente herida, según información inicial brindada por autoridades.
De acuerdo con versiones de vecinos, los responsables del hecho se movilizaban en un vehículo de color blanco, del cual descendieron antes de abrir fuego contra un grupo de jóvenes que se encontraba departiendo en el sector.
El ataque se produjo de forma repentina, generando pánico entre los habitantes de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.
Según los reportes, una de las víctimas perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que las otras dos fallecieron posteriormente en distintos centros asistenciales a los que fueron trasladadas de emergencia.
El fallecido en la escena fue identificado como Douglas Reconco (derecha), de 29 años, cuyo cuerpo quedó tendido en el sitio del ataque.
En tanto, Jafeth Santos, de 23 años, murió en una clínica privada de la ciudad, a donde ingresó con múltiples heridas de bala.
Mientras que Rodolfo Alexander López, también de 23 años, falleció en el Hospital Mario Catarino Rivas, pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida.
Una cuarta persona resultó herida durante el atentado y fue trasladada de emergencia a un centro asistencial, donde permanece en estado crítico bajo atención médica.
Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del crimen ni han informado sobre la identidad de los atacantes, mientras continúan las diligencias investigativas.
Tras el hecho violento, la zona fue acordonada por agentes policiales y militares, quienes desplegaron operativos en los alrededores en busca de evidencias y posibles sospechosos. Los cuerpos de los jóvenes permanecen en la morgue a la espera de que familiares los reclamen.