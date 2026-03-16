Dictan prisión preventiva a Kleivin Orellana y lo envían a Támara

SAN PEDRO SULA

Durante la diligencia judicial, los jueces determinaron que el imputado deberá permanecer bajo custodia mientras continúa el proceso penal en su contra, por lo que fue remitido al Centro Penitenciario Nacional de Támara , en Francisco Morazán.

El Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula desarrolló este lunes una audiencia de revisión de medidas en la que resolvió imponer la medida cautelar de prisión preventiva a Kleivin Emilson Orellana Guzmán, presunto líder de la banda criminal La Kleivona.

Asimismo, el tribunal fijó para el próximo 25 de marzo la realización de las audiencias preparatoria y de proposición de pruebas, etapas procesales en las que las partes presentarán los elementos probatorios que pretenden hacer valer en el juicio .

Kleivin Orellana Guzmán fue capturado el domingo en el sector de Los Bajos de Choloma. En el operativo fue abatido el hermano de Orellana Guzmán y también fueron detenidos otros dos supuestos integrantes de la banda criminal La Kleivona.

Los agentes lograron el decomiso de un importante arsenal que incluye ocho armas largas de uso prohibido, 60 cargadores, cuatro paquetes con supuesta cocaína, 10 chalecos antibalas, cascos balísticos y dos vehículos tipo Rhino.

Por información del paradero del supuesto líder de La Kleivona, la Policía Nacional ofrecía una recompensa de 500 mil lempiras, debido a su presunta vinculación con actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas y otros ilícitos.

Orellana Guzmán enfrenta procesos judiciales relacionados con el asesinato de Henry Jonathan Mejía Velásquez, un empleado municipal de La Lima, crimen ocurrido en 2023 y por el cual las autoridades lo investigan como uno de los principales sospechosos.