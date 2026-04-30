Decomisan 800 emboltorios con el rostro del narco Pablo Escobar

800 envoltorios de supuesta droga con el rostro del narcotraficante Pablo Escobar fueron decomisados este jueves en un operativo ejecutado por la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) en la zona sur del país, según declaraciones de esa unidad policial.
El hallazgo se produjo en el barrio El Corbeta del municipio de Choluteca, tras labores de seguimiento y vigilancia derivadas de denuncias ciudadanas que señalaban actividades de narcomenudeo en el sector.
De acuerdo con el informe de la DIPAMPCO, la droga incautada estaba marcada con la imagen del conocido narcotraficante colombiano Pablo Escobar, lo que llamó la atención de las autoridades durante la operación.
Capturan con la droga
En el mismo operativo fue capturado un hombre de 25 años, presunto miembro de la estructura criminal denominada “Los Colombia”, vinculada a actividades de tráfico de drogas en la zona sur del país.
Las autoridades indicaron que el detenido intentó huir a bordo de una camioneta, en la que supuestamente transportaba la droga oculta, pero fue interceptado por los agentes durante la acción policial.
Asimismo, se informó que el sujeto ya registra antecedentes por robo con violencia e intimidación, así como tráfico de drogas.
Durante la intervención también fue decomisado un teléfono celular, el cual será sometido a peritajes técnicos para fortalecer las investigaciones del caso.
El detenido es originario del municipio de El Triunfo, Choluteca, y fue remitido a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado para continuar con el proceso legal correspondiente.