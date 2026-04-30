Decomisan 800 emboltorios con el rostro del narco Pablo Escobar

Choluteca, Honduras

800 envoltorios de supuesta droga con el rostro del narcotraficante Pablo Escobar fueron decomisados este jueves en un operativo ejecutado por la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) en la zona sur del país, según declaraciones de esa unidad policial.

El hallazgo se produjo en el barrio El Corbeta del municipio de Choluteca, tras labores de seguimiento y vigilancia derivadas de denuncias ciudadanas que señalaban actividades de narcomenudeo en el sector.

De acuerdo con el informe de la DIPAMPCO, la droga incautada estaba marcada con la imagen del conocido narcotraficante colombiano Pablo Escobar, lo que llamó la atención de las autoridades durante la operación.