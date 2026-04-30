Liga Nacional define liderato, liguilla y descenso: Sorpresa con transmisiones de los juegos

San Pedro Sula, Honduras.

Las vueltas regulares del Torneo Clausura 2025-26 llegan a su fin este jueves 30 de abril con una jornada unificada que promete emociones al límite. Liderato, último boleto a liguilla y la lucha por no descender serán los ingredientes de una Fecha 22 que se jugará de manera simultánea a las 7:00 de la noche. La decisión de disputar todos los encuentros a la misma hora fue confirmada por la Liga Nacional de Honduras a través de sus redes sociales, garantizando así la transparencia en cada uno de los desenlaces.

Liderato y el descenso

El liderato está en manos de Motagua, que llega como puntero con 39 puntos y con la ventaja de depender de sí mismo. Las ‘águilas’ visitarán a Lobos UPNFM en el Emilio Williams de Choluteca, en un duelo donde los universitarios solo buscarán cerrar con dignidad. Mientras tanto, en Tegucigalpa, Olimpia se enfrentará a Platense en el estadio Nacional. Los ‘leones’ aspiran a quedarse con el segundo lugar, pero enfrente tendrán a unos ‘escualos’ que se juegan la vida: con 21 puntos, están obligados a ganar y esperar que Génesis (22) no sume ante Olancho FC, que ya tiene asegurado el cuarto puesto con 31 unidades. La batalla más intensa se vivirá en la zona baja. En La Ceiba, el Victoria afronta un reto de alto riesgo: llega con 30 puntos y está obligado a ganar para seguir con vida en la primera división.

La ‘Jaiba Brava’ recibirá a Real España en el estadio Ceibeño, un partido que mezcla presión por la permanencia y exigencia competitiva, ya que los aurinegros también pelean en la parte alta. Por otro lado, Choloma (31 puntos) tiene una ligera ventaja y depende de sí mismo para salvar la categoría. Visitará al Marathón en el estadio Olímpico Metropolitano, un rival que ya tiene asegurada su presencia en las triangulares, lo que podría influir en la intensidad del compromiso.

Una noche, cinco partidos y múltiples historias por resolverse. El Clausura 2025-26 baja el telón de sus vueltas regulares con una jornada que promete tensión, goles y desenlaces dramáticos en cada cancha del país.

Hora y canal: dónde ver la Jornada 22, todos los juegos a las 7PM.