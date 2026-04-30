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Investigan crimen de Nicol Martínez en Puerto Cortés tras salir de un billar

La mujer de 27 años había estado departiendo en un billar y fue atacada a balazos cuando se dirigía a su casa

Investigan crimen de Nicol Martínez en Puerto Cortés tras salir de un billar

Fotografía en vida de Nicol Martínez.

 Foto: Cortesía
Puerto Cortés, Honduras

Una mujer de 27 años, identificada como Nicol Martínez, murió tras recibir varios impactos de bala en el barrio Pueblo Nuevo de Puerto Cortés.

De acuerdo con datos preliminares, la joven había estado departiendo en un billar de la zona y, horas después, cuando se dirigía a su casa, fue interceptada por personas desconocidas que le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.

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Las autoridades llegaron al lugar del crimen para acordonar la escena y realizar las primeras diligencias.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del hecho violento, así como la identidad y el paradero de los responsables, por lo que el caso continúa bajo investigación.

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Redacción La Prensa
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