Investigan crimen de Nicol Martínez en Puerto Cortés tras salir de un billar

Puerto Cortés, Honduras

Una mujer de 27 años, identificada como Nicol Martínez, murió tras recibir varios impactos de bala en el barrio Pueblo Nuevo de Puerto Cortés.

De acuerdo con datos preliminares, la joven había estado departiendo en un billar de la zona y, horas después, cuando se dirigía a su casa, fue interceptada por personas desconocidas que le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.