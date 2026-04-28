La capital y cinco departamentos registran 136 accidentes el fin de semana

San Pedro Sula, Honduras

Los accidentes viales continúan cobrando vidas humanas en el país. Solo durante el fin de semana, las autoridades reportaron 136 percances que dejaron un saldo de 21 personas muertas. Una de las víctimas fue Brayan Alexis Torres (de 27 años) conocido como Tato Torres, un padelista profesional originario de Naschel, San Luis, Argentina. La tragedia que enluta a la familia del joven ocurrió alrededor de las 4:50 am de ayer en el anillo periférico, cerca de la colonia Villas del Sol, en la capital, tras el impacto del vehículo en el que se transportaba contra un camión.

Reportes preliminares de las autoridades establecen que el extranjero viajaba como pasajero en una camioneta Hyundai Tucson, gris, con placa HAY-8758, conducida por una mujer, quien, presuntamente debido al exceso de velocidad, impactó contra el vehículo pesado. El choque fue de tal magnitud que el joven murió de manera inmediata, y su cuerpo tuvo que ser liberado del amasijo de hierro. Asimismo, el informe señala que la prueba de alcoholemia realizada a la conductora arrojó un resultado positivo de 94.1, por lo que fue detenida y remitida a la Fiscalía, acusada del delito de homicidio imprudente y conducción temeraria.

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