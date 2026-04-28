Clima hoy en Honduras: calor será más intenso en estas zonas

San Pedro Sula.

Honduras enfrentará este martes un ambiente predominantemente caluroso, con escasas precipitaciones en la mayor parte del territorio, de acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco). El especialista Jairo García, pronosticador de turno, indicó que las temperaturas tenderán al alza, con mayor intensidad en la zona sur, donde se prevén los registros más elevados de la jornada.

Aunque el clima será mayormente seco, no se descartan lluvias débiles y de forma aislada en algunas regiones. Estas condiciones estarán asociadas a la combinación de humedad proveniente del mar Caribe, la influencia de la brisa del Pacífico y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, lo que podría generar chubascos puntuales en sectores del centro, oriente y suroccidente del país. En relación con el estado del mar, Copeco informó que el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca, sin variaciones significativas.

Predominarán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional; no obstante, la brisa del océano Pacífico y la humedad del mar Caribe estarán interactuando con una vaguada en altura produciendo lluvias y chubascos débiles aislados en el suroccidente,... pic.twitter.com/7IujaL4o3u — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) April 28, 2026

El reporte también incluye datos astronómicos: el país se encuentra bajo la fase lunar de cuarto creciente, con salida del sol a las 5:29 de la mañana y puesta prevista a las 6:04 de la tarde.

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