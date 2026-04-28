Clima hoy en Honduras: calor será más intenso en estas zonas

Honduras enfrentará este martes un ambiente predominantemente caluroso, con escasas precipitaciones en la mayor parte del territorio, de acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).
El especialista Jairo García, pronosticador de turno, indicó que las temperaturas tenderán al alza, con mayor intensidad en la zona sur, donde se prevén los registros más elevados de la jornada.
Aunque el clima será mayormente seco, no se descartan lluvias débiles y de forma aislada en algunas regiones. Estas condiciones estarán asociadas a la combinación de humedad proveniente del mar Caribe, la influencia de la brisa del Pacífico y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, lo que podría generar chubascos puntuales en sectores del centro, oriente y suroccidente del país.
En relación con el estado del mar, Copeco informó que el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca, sin variaciones significativas.
Predominarán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional; no obstante, la brisa del océano Pacífico y la humedad del mar Caribe estarán interactuando con una vaguada en altura produciendo lluvias y chubascos débiles aislados en el suroccidente,... pic.twitter.com/7IujaL4o3u— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) April 28, 2026
El reporte también incluye datos astronómicos: el país se encuentra bajo la fase lunar de cuarto creciente, con salida del sol a las 5:29 de la mañana y puesta prevista a las 6:04 de la tarde.
Por región
Las condiciones térmicas reflejan un comportamiento cálido en casi todo el territorio. En el sur, Choluteca alcanzará hasta 40 grados Celsius, seguida de Valle y Santa Bárbara con máximas de 37 grados. En la región central, departamentos como Comayagua y La Paz rondarán los 35 grados, mientras que en Francisco Morazán se esperan hasta 33.
En el norte, Cortés llegará a 35 grados y Atlántida a 32, en tanto que en el oriente, Olancho registrará máximas de 35 grados y El Paraíso 32. En el occidente, Copán podría alcanzar los 36 grados, mientras que en Intibucá se mantendrán las temperaturas más frescas, con mínimas de hasta 11 grados.
En la zona insular, los valores oscilarán entre los 32 y 28 grados, y en Gracias a Dios se estiman máximas de 31 y mínimas de 26.
Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor intensidad, mantenerse hidratado y tomar medidas preventivas en sectores donde el calor será más extremo.