¿Cuáles son los sectores que pagarán mejores salarios mínimos en 2026?

Tegucigalpa.

La tabla de salario mínimo que estará vigente en 2026 contiene información que es importante que los trabajadores del sector privado de Honduras la conozcan. La primera es la rama de actividad económica, que contiene 11 categorías, y la segunda es el salario, el que se divide en cuatro categorías por número de empleados.

No obstante, uno de los temas más consultados es el salario mínimo por actividad económica con el objetivo de conocer qué sector productivo es el que mejores sueldos ofrece a los trabajadores. Un informe de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) indica que el aumento negociado en la comisión tripartita para 2026 es de 6% para empresas de 1 a 10 y de 11 a 50 empleados, mientras las unidades productivas que tienen de 51 a 150 y de 151 en adelante el ajuste es de 7%. De acuerdo con la tabla publicada por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), de las 11 actividades económicas la de “Establecimientos financieros y seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas” es la que paga el salario mínimo más alto en el país, oscilando entre 13,654.55 y 19,298.72 lempiras mensuales. En esta actividad, una empresa de 1 a10 trabajadores pagará 13,412.92 lempiras al mes, de 11 a 50 la remuneración será de L13,838.87, de 51 a 150 el sueldo es de L16,922.16 y de 151 en adelante el salario mínimo es de L19,298.72 al mes.