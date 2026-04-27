Aumento al salario mínimo en Honduras oscilará entre L659 y L1,447 en 2026-2027

San Pedro Sula, Honduras

El nuevo ajuste al salario mínimo para 2026 y 2027 ya permite ver con claridad cuánto ganarán los trabajadores hondureños en términos reales, desde el ingreso más bajo hasta el más alto dentro de la estructura salarial del país. De acuerdo con los cuadros oficiales divulgados por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el salario mínimo más bajo será de L9,596.64 en 2026, correspondiente al sector agrícola en empresas pequeñas. Para 2027, ese mismo ingreso subirá a L10,172.44, lo que representa un aumento de L658.97 en ambos años. En el otro extremo, el salario más alto dentro del sistema se ubicará en sectores como servicios financieros y empresariales. En estos casos, los trabajadores de empresas grandes pasarán de L19,298.72 en 2026 a L20,746.12 en 2027, con un incremento de L1,447.40.

Este comportamiento confirma que el ajuste no es uniforme: mientras los salarios más bajos registran aumentos más moderados, los niveles más altos experimentan incrementos superiores, en línea con el tamaño de la empresa y la actividad económica. En la práctica, esto significa que el aumento anual del salario mínimo se moverá en un rango aproximado de entre L575 y L1,447, dependiendo del sector. Por ejemplo, en la industria manufacturera, un trabajador de una empresa grande verá su ingreso subir de L18,786.37 a L20,195.35, es decir, L1,408.98 adicionales. En electricidad, gas y agua, el salto será similar, pasando de L19,127.95 a L20,562.55, un incremento de L1,434.60. En sectores como construcción o comercio, los aumentos también reflejan esa diferencia.