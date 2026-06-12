Honduras confirma primer caso autóctono de sarampión y suma cinco contagios

El sarampión continúa avanzando en Honduras. La Secretaría de Salud confirmó el jueves un nuevo contagio, elevando a cinco el número de casos identificados en el país durante las últimas semanas y marcando un nuevo escenario epidemiológico, la aparición del primer contagio local de la enfermedad.
De acuerdo con un comunicado, la paciente es una mujer de 25 años, residente en el departamento de Islas de la Bahía, que no contaba con vacunación contra el sarampión.
Según las autoridades sanitarias, la paciente tuvo contacto con la persona identificada como el segundo caso importado de sarampión. Esta cadena de transmisión convierte el contagio en el primer caso autóctono o de transmisión local registrado en el país, al haberse originado dentro del territorio nacional.
La paciente presentó síntomas característicos del sarampión, entre ellos fiebre, conjuntivitis, tos y erupción cutánea, lo que activó de inmediato los protocolos de vigilancia, control e investigación epidemiológica establecidos.
Según el informe, durante el período en que podía transmitir la enfermedad, la mujer visitó distintos lugares de la isla sin utilizar mascarilla, situación que incrementó el riesgo de exposición para las personas con las que tuvo contacto.
Ante este escenario, los equipos de respuesta rápida desplegados por la Secretaría de Salud mantienen labores de rastreo e identificación de contactos, además de la búsqueda activa de posibles casos sospechosos y jornadas de vacunación en las zonas de riesgo.
La confirmación de este contagio ocurre en un contexto de creciente preocupación sanitaria, luego de que Honduras registrara recientemente cuatro casos importados de sarampión, una enfermedad que había permanecido eliminada del país durante casi tres décadas gracias a las altas coberturas de vacunación.
Especialistas han advertido que la disminución en las tasas de inmunización observada en algunos sectores de la población ha generado condiciones favorables para la reintroducción del virus, especialmente ante el aumento de casos reportados en países vecinos.
Por ello, las autoridades hicieron un llamado a la población de Islas de la Bahía y del resto del país a mantenerse alerta ante síntomas como fiebre, tos, congestión nasal, conjuntivitis y sarpullido, y acudir de inmediato a un centro asistencial en caso de presentar estas manifestaciones.
La Secretaría de Salud también instó a padres y madres de familia a verificar que niños y niñas tengan completo su esquema de vacunación, al tiempo que solicitó a clínicas privadas, farmacias y hospitales notificar oportunamente cualquier caso sospechoso.
Mientras tanto, la vigilancia epidemiológica continúa reforzada para evitar que la cadena de transmisión se extienda a nuevas comunidades.