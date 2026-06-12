Honduras confirma primer caso autóctono de sarampión y suma cinco contagios

San Pedro Sula, Honduras.

El sarampión continúa avanzando en Honduras. La Secretaría de Salud confirmó el jueves un nuevo contagio, elevando a cinco el número de casos identificados en el país durante las últimas semanas y marcando un nuevo escenario epidemiológico, la aparición del primer contagio local de la enfermedad.

De acuerdo con un comunicado, la paciente es una mujer de 25 años, residente en el departamento de Islas de la Bahía, que no contaba con vacunación contra el sarampión.

Según las autoridades sanitarias, la paciente tuvo contacto con la persona identificada como el segundo caso importado de sarampión. Esta cadena de transmisión convierte el contagio en el primer caso autóctono o de transmisión local registrado en el país, al haberse originado dentro del territorio nacional.

La paciente presentó síntomas característicos del sarampión, entre ellos fiebre, conjuntivitis, tos y erupción cutánea, lo que activó de inmediato los protocolos de vigilancia, control e investigación epidemiológica establecidos.

Según el informe, durante el período en que podía transmitir la enfermedad, la mujer visitó distintos lugares de la isla sin utilizar mascarilla, situación que incrementó el riesgo de exposición para las personas con las que tuvo contacto.