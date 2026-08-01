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Tablas posiciones Premundial Sub-20: Honduras fuera, clasificados y eliminados

Los catrachos fueron goleados en la jornada 3 por Panamá y quedaron fuera de la siguiente ronda del Premundial 2026.

  • Actualizado: 01 de agosto de 2026 a las 20:29 -
  • Lesly Gutiérrez
Tablas posiciones Premundial Sub-20: Honduras fuera, clasificados y eliminados

La fase de grupos del Premundial 2026 finalizó este sábado con el duelo entre Honduras y Panamá.
Puebla, México.

La fase de grupos del Clasificatorio Sub-20 de la Concacaf finalizó este sábado 01 de agosto y ya se conoce a las selecciones que estarán en la siguiente ronda del torneo que se está disputando en México. Honduras sufrió un duro golpe en la última fecha.

La Bicolor fue superada por Panamá con una abultada goleada de 0-4, resultado que lo dejó fuera de la competencia. La 'H' también se despide de los Juegos Olímpicos y del Mundial de esta categoría juvenil.

En el Grupo A, Estados Unidos lideró con paso perfecto y selló su pase a la siguiente ronda con 9 puntos y le siguió Haití con 6 unidades. Cuba quedó fuera con 3 puntos y el último lugar lo ocupó El Salvador con tres derrotas.

Por su parte, en el encasillado B, México se quedó con la primera plaza tras alcanzar las 9 unidades. El segundo puesto fue para Costa Rica con 6 y Guatemala clasificó a la otra fase como uno de los mejores terceros con 3; los chapines pasan por mejor diferencia de goles.

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Por último el Grupo C. En este encasillado, Canadá y Jamaica aseguraron su pase a los cuartos de final tras sumar ambos 5 puntos. Con el tercer lugar se que quedó Panamá con 4 y Honduras fue cuarto con apenas 1.

Los clasificados son: Estados Unidos, Haití, México, Costa Rica, Guatemala, Canadá, Jamaica y Panamá. Los eliminados: Cuba, El Salvador, Antigua y Barbuda y Honduras.

Tablas de posiciones del Premundial Sub-20

Tabla de posiciones del Grupo A del Premundial Sub-20.

Tabla de posiciones del Grupo A del Premundial Sub-20.
Tabla de posiciones del Grupo B del Premundial Sub-20.

Tabla de posiciones del Grupo B del Premundial Sub-20.
Tabla de posiciones del Grupo C del Premundial Sub-20.

Tabla de posiciones del Grupo C del Premundial Sub-20.
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Lesly Gutiérrez
Lesly Gutiérrez
Periodista

Licenciada en Periodismo, formada en las aulas del Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC). Trabajo para las plataformas digitales de Diario DIEZ, La Prensa y El Heraldo como redactora de contenido deportivo nacional e internacional desde 2022.

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