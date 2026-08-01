Tablas posiciones Premundial Sub-20: Honduras fuera, clasificados y eliminados

Puebla, México.

La fase de grupos del Clasificatorio Sub-20 de la Concacaf finalizó este sábado 01 de agosto y ya se conoce a las selecciones que estarán en la siguiente ronda del torneo que se está disputando en México. Honduras sufrió un duro golpe en la última fecha.

La Bicolor fue superada por Panamá con una abultada goleada de 0-4, resultado que lo dejó fuera de la competencia. La 'H' también se despide de los Juegos Olímpicos y del Mundial de esta categoría juvenil.

En el Grupo A, Estados Unidos lideró con paso perfecto y selló su pase a la siguiente ronda con 9 puntos y le siguió Haití con 6 unidades. Cuba quedó fuera con 3 puntos y el último lugar lo ocupó El Salvador con tres derrotas.

Por su parte, en el encasillado B, México se quedó con la primera plaza tras alcanzar las 9 unidades. El segundo puesto fue para Costa Rica con 6 y Guatemala clasificó a la otra fase como uno de los mejores terceros con 3; los chapines pasan por mejor diferencia de goles.