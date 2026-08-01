Honduras vs Panamá, Premundial Sub-20, horario y dónde verlo: Por clasificación a cuartos

Puebla, México.

Es ahora o nunca. La Selección Sub-20 de Honduras se juega hoy más que tres puntos cuando enfrente a Panamá en un duelo de alto voltaje, donde el premio para el vencedor será mantener vivo el sueño de avanzar a los cuartos de final del Premundial de Concacaf y seguir en la pelea por un boleto a la Copa del Mundo de la categoría. Después de dos jornadas, catrachos y canaleros llegan con la misma necesidad. Ambos apenas suman un punto en el Grupo C tras un empate y una derrota, por lo que el margen de error desapareció. El que gane dará un paso firme hacia la siguiente ronda, mientras que el perdedor se despedirá de la competencia.

La Bicolor, dirigida por Orlando López, ha dejado sensaciones positivas en cuanto a su propuesta futbolística. El combinado nacional ha mostrado una versión poco habitual en el fútbol hondureño, apostando por la posesión del balón, el juego asociado y el protagonismo. Frente a Canadá dominó la primera mitad con más del 50 % de posesión y en su debut contra Jamaica controló gran parte de los 90 minutos. No obstante, la gran deuda del equipo sigue siendo la contundencia. Honduras apenas ha marcado dos goles en 180 minutos, una cifra baja para un equipo que ha generado numerosas oportunidades. Las estadísticas reflejan un promedio cercano a los 14 remates por partido, pero la falta de efectividad ha impedido convertir ese dominio en victorias. Panamá también llega contra las cuerdas. Los canaleros fueron goleados 3-0 por Canadá en su estreno y posteriormente rescataron un empate 2-2 frente a Jamaica, resultados que los obligan a jugarse la clasificación en un auténtico partido de vida o muerte. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El panorama es claro: ganar significa seguir soñando. Tanto Honduras como Panamá avanzarán a los cuartos de final si consiguen la victoria, ya sea como segundos del Grupo C o como uno de los dos mejores terceros del torneo. En cambio, un empate condenará a ambas selecciones a la eliminación y abrirá la puerta para que Cuba se quede con el boleto a la siguiente fase.

Estadísticas

La historia también juega a favor de la Bicolor. Este será el quinto enfrentamiento entre Honduras y Panamá en el Campeonato Sub-20 de Concacaf, una serie en la que los catrachos dominan con tres triunfos y un empate. El antecedente más reciente favorece a los hondureños, que en los cuartos de final de la edición 2022 derrotaron 2-1 a los panameños para avanzar y dejar a su rival en el camino. Con la clasificación en juego y el sueño mundialista en la mira, Honduras afrontará una de las pruebas más exigentes del torneo. No hay margen para especular: la Bicolor está obligada a ganar si quiere mantener intacta la ilusión de regresar a una Copa del Mundo Sub-20.

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