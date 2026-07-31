Unos 150 emprendedores reciben capital semilla para fortalecer sus negocios en SPS

San Pedro Sula, Honduras

Unos 150 emprendedores fueron beneficiados con la segunda entrega del programa Capital Semilla, una iniciativa municipal orientada a impulsar el emprendimiento, fomentar el autoempleo y fortalecer el desarrollo económico local. La entrega se realizó en el Gimnasio Municipal. Emprendedores de los rubros de gastronomía, tortillería, venta de ropa, barbería, manicura, pedicura y belleza recibieron equipos e insumos especializados. Entre los equipos que fueron entregados hay estufas, expositores, máquinas para barbería y equipos para manicura, de acuerdo con las necesidades de cada actividad económica. Los beneficiarios provienen de sectores como Las Brisas, Bográn, Chamelecón, Cofradía, Los Cármenes , La Puerta, San José V, Rivera Hernández, Satélite y Cabañas. Como parte del apoyo integral, los emprendedores también participaron en un proceso de capacitación en educación financiera, formalización y fortalecimiento empresarial, técnicas de negociación y cierre de ventas, elaboración de planes de negocio y marketing digital. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, destacó que este programa reafirma el compromiso de la administración municipal con quienes buscan generar oportunidades para sus familias a través del emprendimiento.

“Estamos haciendo esto desde que llegamos a la Municipalidad de San Pedro Sula, ciudad de emprendedores. Hoy estamos entregando capital semilla como un apoyo para las personas que quieren emprender”, expresó. Asimismo, explicó que los beneficiarios fueron seleccionados mediante un estudio socioeconómico, sin distinción política y priorizando a quienes desean emprender y generar ingresos para sus hogares. El alcalde agregó que el acompañamiento no termina con la entrega del capital semilla, sino que continuará mediante asesorías y seguimiento para fortalecer cada emprendimiento.

Maritza Soto, vicealcaldesa de San Pedro Sula, destacó la importancia del programa y del respaldo brindado a los emprendedores. "No se trata solo de entregar el capital semilla, sino de capacitarlos para que puedan sostener sus negocios. Yo les comparto mi experiencia porque todos luchamos por salir adelante", dijo. La vicealcaldesa señaló que este apoyo fortalece la economía familiar y beneficia a todo el núcleo familiar. “Los emprendedores entienden el significado de un capital semilla y el acompañamiento que se brinda durante todo el proceso”, manifestó. Además, motivó a los beneficiarios a no desanimarse ante las primeras dificultades, ya que emprender implica superar distintos desafíos. Los emprendedores beneficiarios coincidieron en que esta iniciativa representa una oportunidad para convertir sus ideas en una fuente de ingresos para sus familias.

Agradecidos por el apoyo