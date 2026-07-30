Miles de personas viven en los bordos de San Pedro Sula sin un plan de reubicación

San Pedro Sula, Honduras

En una covacha construida con láminas oxidadas, madera reciclada y pedazos de plástico vive Elsy García, una hondureña que emigró desde La Mosquitia en busca de un mejor futuro en San Pedro Sula.

Tiene tres hijos y comparte el hogar con su compañero de vida, quien trabaja como guardia de seguridad. Ella no tiene empleo y las condiciones en las que vive su familia son precarias igual que el de miles de personas en la otra San Pedro Sula.

Con el rostro desencajado, observaba a través de una pantalla la tragedia ocurrida en el bordo de Esquipulas y lamentaba la muerte de seis menores en un incendio. "Que Dios nos libre de algo así", dice a punto de llorar.

No es la primera vez que un siniestro cobra vidas en los bordos. Sin embargo, acapara la atención unas semanas luego se olvida pues no existe un plan integral para recuperar estas áreas y reubicar a familias como la de Elsy García.

El peligro persiste y deja en evidencia la ausencia de una estrategia del Gobierno central y de la Municipalidad de San Pedro Sula para atender a las personas que viven en los estos asentamientos informales del valle de Sula, particularmente en la capital industrial.

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Fue el exalcalde Roberto Larios Silva quien impulsó un proyecto de reubicación en Vida Nueva, en el sector de Naco, con el propósito de trasladar a las familias que comenzaban a ocupar los bordos.

La municipalidad compró 150 manzanas de tierra al Fondo Ganadero; Sin embargo, fueron invadidas y el proyecto nunca se concretó. Posteriormente hubo otros intentos, aunque sin resultados.

Para comenzar hasta la fecha no existe un censo actualizado que determine cuántas personas viven en estas franjas de protección.

Los estudios de la Comisión de Acción Social Menonita (Casm) muestran un crecimiento acelerado de la población asentada en los bordos.

En pocos años, el número de familias pasó de unos cuantos millas a decenas de millas, impulsado por el desempleo, el alto costo del alquiler, la migración interna y el desplazamiento provocado por la violencia.