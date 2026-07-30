SIT recibe expedientes de El Tablón y evaluará el futuro de la represa

Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), declaró que la transferencia del proyecto a la SIT puede representar un paso positivo, siempre que permita acelerar su ejecución y no genere nuevos retrasos.“Más allá de la institución responsable, lo fundamental es que exista una decisión firme para materializar una obra que el Valle de Sula y el país necesitan con urgencia”, aseveró.Qubain indicó que<b> El Tablón</b> debe entenderse como un proyecto de seguridad nacional porque permitirá proteger vidas, comunidades, infraestructura, empleos y la actividad productiva frente a futuras inundaciones.“De acuerdo con la información disponible, la administración anterior destinó tiempo y recursos a los estudios técnicos, incluyendo una <b>inversión aproximada de 170 millones de lempiras</b>, y dejó avanzado el proceso de licitación. Por eso, cualquier revisión que realice la SIT debe tener una justificación técnica clara, aprovechar el trabajo ya desarrollado y efectuarse con rapidez ante los efectos cada vez más frecuentes del cambio climático en Honduras”.Qubain agregó que esperan que este gobierno lleve el proyecto a la etapa de construcción. Además, enfatizó que la obra tardaría unos cinco años en ejecutarse y que no se puede perder tiempo, tomando como referencia que las<b> tormentas Eta e Iota,</b> en 2020, dejaron pérdidas superiores a los tres mil millones de dólares.