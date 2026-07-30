SIT recibe expedientes de El Tablón y evaluará el futuro de la represa

San Pedro Sula, Cortés

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) concretó esta semana el traspaso de la documentación y los expedientes técnicos del proyecto de la represa multipropósito El Tablón a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), cinco meses después de que el Gobierno anunciara el cambio del organismo ejecutor de la obra. Con esta transferencia, la nueva institución responsable podrá evaluar el estado de avance del proyecto y definir la hoja de ruta para impulsar una iniciativa esperada desde hace más de dos décadas por los habitantes del Valle de Sula.

El traslado de la información técnica representa un paso clave para dar continuidad a una obra considerada estratégica por su potencial para reducir el riesgo de inundaciones, fortalecer el abastecimiento de agua y contribuir a la generación de energía. No obstante, la SIT deberá revisar los estudios y expedientes recibidos antes de establecer el cronograma y las acciones que marcarán la siguiente etapa del proyecto. El Decreto Ejecutivo PCM-004-2026, aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de este año, establece en su artículo 11 que la SIT asumirá la ejecución del proyecto. Al momento de aprobarse la medida, la represa ya contaba con diseños concluidos, financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y un proceso de licitación pública internacional en marcha. LA PRENSA consultó a Leana Martínez, viceministra de Obras Públicas de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, sobre el proceso de transición, los avances registrados y los pasos que siguen para la construcción de la represa multipropósito El Tablón. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "El proyecto multipropósito El Tablón continúa siendo una prioridad estratégica para el Estado de Honduras. Mediante el Decreto Ejecutivo PCM-004-2026, el Gobierno adscribió el proyecto a la SIT, designándola como el nuevo organismo ejecutor y autorizando el proceso de transición administrativa, técnica y financiera del préstamo BCIE No. 2342. Actualmente, la SIT desarrolla el proceso de recepción formal de la documentación, expedientes y procesos asociados al proyecto, así como las gestiones necesarias con la Secretaría de Finanzas (Sefin), el BCIE y las demás instituciones involucradas para formalizar el cambio de organismo ejecutor y dar continuidad al programa conforme a lo establecido en el decreto ejecutivo", aseveró Martínez. La funcionaria explicó que el financiamiento de 311 millones de dólares otorgado por el BCIE continúa vigente dentro de la operación de crédito. Sin embargo, precisó que "previo a la reactivación de los procesos constructivos corresponde concluir el proceso de transición institucional y actualizar las actuaciones técnicas, administrativas, ambientales y sociales que resulten necesarias para garantizar una ejecución responsable y conforme al marco legal vigente".

Antecedentes del proyecto

En un informe presentado en enero de este año ante empresarios de la zona norte, Erick Tejada, exministro de Energía y gerente general de la Enee, explicó que la Secretaría de Energía se encontraba a la espera de la no objeción del BCIE al informe técnico sobre el diseño y la construcción de la represa multipropósito El Tablón, ubicada sobre el río Chamelecón, en Quimistán, Santa Bárbara. Esa aprobación era necesaria para continuar con la evaluación económica de las tres empresas que cumplieron los requisitos técnicos en la licitación pública internacional para el diseño final y la construcción del proyecto. Las compañías seleccionadas —una de México, otra de China y un consorcio Honduras-China— ya habían avanzado a la etapa de apertura de las ofertas económicas. En cuanto a la supervisión del proyecto, también existen empresas que calificaron en la evaluación de las ofertas técnicas y pasaron a la fase de evaluación económica. Los estudios de factibilidad y diseño básico, elaborados por la firma consultora Lombardi, han representado un costo aproximado de siete millones de dólares (unos 184.73 millones de lempiras) para el Estado hondureño. Sin embargo, Tejada advirtió que, si la SIT asume la ejecución del proyecto, podría ser necesario reiniciar procesos administrativos. Según explicó, la licitación tendría que detenerse y el préstamo del BCIE debería someterse nuevamente a la aprobación del directorio. El exministro también afirmó que existe la intención de regresar al sitio original de la represa con base en estudios de 2017, una decisión que duplicaría el impacto social y ambiental del proyecto, al pasar de unas 400 a casi 800 familias afectadas en Quimistán, San Marcos y La Ceibita. El estudio de factibilidad realizado por SNC-Lavalin en 2007 propuso la construcción de la represa sobre el río Chamelecón, específicamente en el sector de El Tablón, en el occidente de Honduras. Posteriormente, el estudio de Lombardi planteó un segundo sitio denominado El Tablón 2, ubicado 12.6 kilómetros al sur del punto original, en el sector conocido como Los Limones, entre los municipios de Quimistán y San Marcos-Petoa, en Santa Bárbara.

Empresarios piden que no hayan más retrasos

Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), declaró que la transferencia del proyecto a la SIT puede representar un paso positivo, siempre que permita acelerar su ejecución y no genere nuevos retrasos. “Más allá de la institución responsable, lo fundamental es que exista una decisión firme para materializar una obra que el Valle de Sula y el país necesitan con urgencia”, aseveró. Qubain indicó que El Tablón debe entenderse como un proyecto de seguridad nacional porque permitirá proteger vidas, comunidades, infraestructura, empleos y la actividad productiva frente a futuras inundaciones. “De acuerdo con la información disponible, la administración anterior destinó tiempo y recursos a los estudios técnicos, incluyendo una inversión aproximada de 170 millones de lempiras, y dejó avanzado el proceso de licitación. Por eso, cualquier revisión que realice la SIT debe tener una justificación técnica clara, aprovechar el trabajo ya desarrollado y efectuarse con rapidez ante los efectos cada vez más frecuentes del cambio climático en Honduras”. Qubain agregó que esperan que este gobierno lleve el proyecto a la etapa de construcción. Además, enfatizó que la obra tardaría unos cinco años en ejecutarse y que no se puede perder tiempo, tomando como referencia que las tormentas Eta e Iota, en 2020, dejaron pérdidas superiores a los tres mil millones de dólares.

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Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de la Enee, manifestó que, a su juicio, el proyecto debe ejecutarse en el sitio original de la represa con base en estudios de 2017. “Están todas las condiciones para hacerlo en el punto original, bajo el decreto que establece que la SIT es responsable, y es posible que también las nuevas inversiones se agilicen por la vía de la nueva ley energética”. Aguilar resaltó que el sitio propuesto por el estudio de Lombardi, denominado El Tablón 2, causó rechazo entre la población, por lo que considera necesario regresar a la ubicación original.

"La SIT tiene experiencia en liberación de vías y pago de indemnizaciones"

Samuel Rodríguez, experto en energía renovable, explicó que el traslado del proyecto a la SIT es positivo porque la principal finalidad de la represa es el control de inundaciones más que la generación de energía. “El reto es tener el dinero para pagar la indemnización de las tierras, y la SIT tiene experiencia producto de su actividad en la construcción de carreteras y otras obras; son factores positivos”. Rodríguez señaló que será necesario realizar una adecuada socialización del proyecto con las comunidades involucradas.