Revelan escalofriantes detalles del asesinato de Victoria Castle

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS

De acuerdo con la Fiscalía del Condado de Nassau, imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran que Horner habría realizado, minutos antes del ataque, una práctica de estrangulamiento utilizando un animal de peluche.

El principal sospechoso del crimen es su cuñado, Joseph Horner, de 27 años, quien se desempeñaba como profesor de música.

Nuevos y estremecedores detalles surgieron en el proceso judicial por el asesinato de Victoria Castle, una estudiante de doctorado de 25 años que perdió la vida en Long Island, Nueva York.

Los fiscales sostienen que esa acción formaría parte de una preparación previa para someter a la víctima.

Durante la audiencia, el Ministerio Público también señaló que, tras el ataque, el acusado respondió con aparente normalidad una llamada por FaceTime realizada por su esposa, quien además era hermana de Victoria Castle. Posteriormente, según la acusación, habría cometido una agresión sexual contra la joven.

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La investigación reveló además que Joseph Horner presuntamente ingresó en ocasiones anteriores sin autorización al apartamento de su cuñada para revisar fotografías privadas. Para la Fiscalía, estos hechos constituyen indicios de una posible planificación del crimen.

Los fiscales sostienen que las evidencias recopiladas hasta el momento apuntan a que el acusado habría actuado de manera premeditada, motivo por el cual solicitaron que permaneciera bajo custodia mientras continúa el proceso judicial.

Durante la presentación de las pruebas, la esposa del acusado y hermana de la víctima rompió en llanto al escuchar los detalles expuestos por la Fiscalía, en una escena que conmovió a los presentes en la sala.

Tras analizar los argumentos de ambas partes, el juez rechazó concederle la libertad bajo fianza a Joseph Horner, quien continuará detenido mientras avanza el proceso en su contra.

Las autoridades continúan recopilando pruebas para fortalecer el caso, mientras familiares y allegados de Victoria Castle exigen justicia por la muerte de la joven estudiante, cuyo asesinato ha causado conmoción en Long Island y otras comunidades de Estados Unidos.