Trejo reaparece: desgarrador relato tras perder a su familia en tragedia Venezuela

Los terremotos en Venezuela dejaron graves daños y, lamentablemente, cientos de fallecidos. Entre los afectados se encuentra el futbolista Lucas Trejo, quien perdió a su esposa e hijos tras tres días de intensa búsqueda entre los escombros.
Luego de confirmarse la dura noticia, Trejo había estado alejado de sus redes sociales, sin embargo, esta semana reapareció y rompió el silencio con un emotivo mensaje.
El defensor argentino de 38 años recordó en sus redes sociales a su esposa e hijos fallecidos luego de la tragedia que ocurrió tras el colapso del edificio donde residía la familia en la ciudad de La Guaira.
Durante prolongados días de intensa búsqueda, el jugador mantuvo viva la esperanza en el rescate y se aferró a una fe profunda para resistir.
Sin embargo, días después encontraron a su esposa e hijos sin vida. La noticia lo dejó en shock y estuvo semanas alejado de las redes sociales sin pronunciarse.
“Informamos a toda la gente de Venezuela y Argentina que los cuerpos de los familiares de Lucas Trejo han sido encontrados sin vida”, confirmó uno de sus compañeros de profesión.
Ahora, el futbolista oriundo de Córdoba, compartió el dolor impactante por la pérdida de sus seres queridos. En su publicación describió las angustiosas horas que le tocó vivir entre los escombros.
"Hace un mes atrás me tocaba vivir el peor momento de mi vida, lo único que me aterraba, perder a mi familia", comenzó en su posteo en redes sociales.
"Me tocó buscar en un edificio derrumbado completamente a mi esposa y mis dos hijos, sabiendo que ya estaban sin vida... no había nada que me aterrara más en mi existencia...", continuó.
"Pero decidí hacerlo desde la Fe, creyendo que podían estar vivos, por eso esta imagen, cuando comenzó el tercer día decidí juntarlos y orar por un milagro. Así elijo vivir, por Fe, aun en las peores circunstancias", expresó.
Y añadió: "Gracias a todos los que estuvieron a mi lado en esas primeras 72 hs. Cada uno de ustedes tienen nombres propios y me acuerdo muy bien de quienes fueron, sin dudas Dios los envió para arroparme y sostenerme, créanme que sin ustedes no hubiera podido soportar tanto dolor",
"Nunca me dejaron solo, nunca estuve solo, de verdad gracias", agregó en su carta.
Y finalizó: "Como familia nos sembramos en esa tierra para que las personas conozcan de Cristo y hoy les puedo decir: La vida de ellos no va a ser en vano. Lo que comenzamos junto a mi esposa Yanina y mis hijos Aaron y Ainhoa, se va a continuar, porque el propósito de Dios en esa nación se va cumplir".
Este duro mensaje viene semanas después de la tragedia. Cabe recordar que durante los terremotos, Trejo se encontraba en Caracas para disputar un partido de la Copa Venezuela frente a Deportivo Miranda.
Tras regresar se encontró con el edificio donde residía derrumbado y posteriormente, inició la búsqueda junto a sus amigos, compañeros y familiares, pero lamentablemente terminó perdiendo a su familia.