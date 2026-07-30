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Momento en que militar en moto ignora un alto y muere en Cofradía

Cristian Chávez tenía 22 años y su fallecimiento ha causado consternación entre parientes, compañeros y amigos

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Un accidente de tránsito registrado la noche del miércoles en la colonia Miramontes, en Cofradía, Cortés, dejó como saldo la muerte de un joven miembro de las Fuerzas Armadas de Honduras.
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La víctima fue identificada como Cristian Chávez, de 22 años, quien se desempeñaba como militar activo del Segundo Batallón de Artillería. El joven se conducía en una motocicleta cuando ocurrió una colisión con un vehículo tipo turismo.
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Tras el impacto, Chávez sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar del accidente, según los reportes iniciales.
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Familiares y conocidos informaron que el joven residía en la colonia Gracias a Dios de Cofradía y era originario de la aldea San Isidro, en el municipio de San Luis, departamento de Santa Bárbara.
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Las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrió el percance vial.
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El accidente ocurrió en una de las intersecciones de esa colonia. El video muestra a Chávez a alta velocidad y sin detenerse en un reductor de velocidad instalado en la vía. El hecho ocurrió de noche y ambos vehículos llevaban sus luces encendidas.

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En fracciones de segundo, la motocicleta impacta con la trompa del vehículo, un Hyundai Elantra negro, y el motociclista cae de su vehículo.

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El turismo avanza y es el momento en el que Chávez recibe el golpe que acabaría con su vida. La caída habría provocado heridas graves que lo dejaron sin vida en el mismo sitio del accidente.

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Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad doméstica instalada con visión hacia la intersección, donde, según manifestaron vecinos, suelen ocurrir accidentes que involucran a motociclistas.

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El joven militar fue recordado en redes sociales por amigos, compañeros y parientes. Fue descrito como "servicial, dedicado y serio".

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