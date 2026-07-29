Honduras sigue con vida: valioso empate vs Canadá y se aferra en Premundial Sub-20

Puebla, México.

La selección de Canadá empató 1-1 ante la de Honduras este miércoles y se ratificó como líder del grupo C del torneo Sub-20 de la Concacaf, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y la Copa Mundial del año próximo. Lucas Lima anotó por los canadienses y Richard Martíenz rescató la igualada por los centroamericanos, obligados a ganar su último partido para mantener sus posibilidades de clasificarse a los cuartos de final. Honduras, que, en la primera mitad, tuvo la posesión de la pelota 53-47 a su favor, estuvo más cerca del área rival, pero sólo realizó un disparo a puerta, el único del partido en los 45 minutos iniciales.

Ambos cuadros se neutralizaron en mitad de cancha y la consecuencia fue un duelo soso. En la segunda parte, ambos equipos mejoraron. Canadá pisó el área rival, volvió a hacerlo y en el 57 tomó ventaja con un gol de derecha de Lima, luego de hacer un elegante recorte en los lindes del área. Honduras salió a matar o morir. Adelantó sus líneas y en el 66 empató. Martínez apareció por la banda derecha y envió un centro que pasó por encima del guardameta Izan Server, el 1-1. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Después del gol, los hondureños dejaron de acosar a los norteamericanos que en el 86 estuvieron cerca de firmar el triunfo, pero Emrick Fotsing falló en el remate a puerta con todo a favor. Canadá suma un triunfo, un empate y cuatro puntos. Lidera el grupo por mejor diferencia de gol que Jamaica, también con cuatro unidades, en tanto Honduras y Panamá suman un punto cada uno. El próximo sábado, Canadá enfrentará a Jamaica y Honduras a Panamá, en el cierre de la fase eliminatoria del campeonato.

Ficha técnica del Canadá vs Honduras