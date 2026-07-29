Clases de fin de semana se convierten en la nueva opción para estudiar en Cortés

San Pedro Sula, Honduras

La educación de fines de semana se consolida en Cortés como la principal alternativa para miles de jóvenes y adultos que buscan retomar sus estudios mientras trabajan, ante una jornada nocturna que continúa perdiendo terreno.

Datos del Sistema Integrado de Información Educativa de la Secretaría de Educación indican que 18,122 estudiantes están matriculados este año en la modalidad de fines de semana en Cortés, la cifra más alta del país y superior incluso a los 17,791 alumnos registrados en Francisco Morazán.

En contraste, la jornada nocturna apenas suma 2,341 estudiantes en el departamento. Esto significa que por cada alumno que asiste a clases por la noche, cerca de ocho estudian durante los fines de semana.

La diferencia refleja una tendencia nacional marcada por factores como la inseguridad, la falta de transporte público durante la noche, las responsabilidades laborales y la necesidad de contar con horarios más flexibles.

La mayoría de los alumnos inscritos en ambas modalidades supera los 15 años y forma parte de la población económicamente activa. Muchos abandonaron las aulas años atrás y ahora buscan completar su educación sin dejar sus empleos o compromisos familiares.

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A nivel nacional, la matrícula nocturna pasó de 22,982 estudiantes en 2021 a 18,179 en 2026, una reducción cercana a los 5,000 alumnos en seis años.

La educación de fines de semana registró el comportamiento contrario: aumentó de 69,374 alumnos en 2021 a 97,043 este año, lo que representa un crecimiento de más de 27,000 estudiantes.

Actualmente, esta modalidad concentra alrededor del 5% de toda la matrícula escolar del país y ha ganado mayor presencia en los departamentos más poblados, especialmente Cortés y Francisco Morazán.

El crecimiento muestra que cada vez más estudiantes prefieren asistir a clases los sábados y domingos, cuando pueden organizar mejor sus jornadas laborales y reducir los riesgos asociados con desplazarse durante la noche.