  1. Inicio
  2. · Honduras

Apagón de nueve horas en el litoral Atlántico agobia a comerciantes

Un extenso apagón interrumpió la jornada de este miércoles en el litoral Atlántico. Desde las 8:00 de la mañana y por un lapso de nueve horas, la zona se mantuvo sin servicio de energía eléctrica

  • Actualizado: 29 de julio de 2026 a las 17:07 -
  • Carlos Molina
Apagón de nueve horas en el litoral Atlántico agobia a comerciantes

Los comerciantes locales reportan severas pérdidas económicas y altos costos extras para mantener a flote sus negocios en las principales ciudades del litoral atlántico.

 Foto: La Prensa
La Ceiba, Atlántida

Una vasta zona del litoral Atlánticose mantuvo sin energía eléctrica durante todo este miércoles, tras la interrupción del fluido eléctrico por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

El corte, que dio inicio a las 8:00 am y se extendió hasta las 5:00 pm, responde a trabajos de mantenimiento en la línea de transmisión 515 y 516. La suspensión paralizó múltiples actividades cotidianas y comerciales en esta región.​

Apagones de energía dañan electrodomésticos, pero pocos reclaman

El prolongado corte de nueve horas provocó malestar entre pequeños y medianos comerciantes, quienes afirman sentirse acorralados por las constantes pérdidas económicas ocasionadas por las interrupciones del servicio.

De acuerdo con estimaciones del sector económico, los apagones constantes que se registran en el país provocan pérdidas superiores a los 500 millones de lempiras diarios en Honduras.

Gastos extra y bajas ventas.

Para la economía local, quedarse sin energía no solo significa apagar las luces, sino también elevar los costos diarios de operación para evitar el cierre total de los negocios.

“Mire, yo tengo que comprar gasolina para poner la planta generadora, porque si no, no trabajo”, expresó con frustración Marcos Flores, comerciante ceibeño y propietario de un taller de reparación de celulares en el centro de la ciudad.

El microempresario señaló que la falta de energía paraliza sus herramientas de trabajo y aleja a la clientela. A esto se suma la constante inestabilidad de la red eléctrica en la zona.

“Aparte de los mantenimientos, también hay apagones siempre, y con este calor la situación se vuelve peor”, agregó Flores.

Comedores, talleres y pequeños negocios sufren la paralización de sus labores diarias, sumado a las altas temperaturas en la zona norte del país.

Comedores, talleres y pequeños negocios sufren la paralización de sus labores diarias, sumado a las altas temperaturas en la zona norte del país.

(Foto: La Prensa )

Un golpe al comercio local​

La situación genera preocupación entre propietarios de tiendas, comedores y talleres, quienes señalan que la combinación de mantenimientos programados e interrupciones imprevistas deteriora la economía de La Ceiba y de las ciudades aledañas.

Además, las elevadas temperaturas registradas en la zona atlántica incrementan la molestia de la población, que debe sobrellevar la jornada sin ventiladores ni sistemas de aire acondicionado.

Apagones de energía son inminentes desde abril en Honduras

Los afectados hicieron un llamado urgente a las autoridades de la Enee para que garanticen la estabilidad de la red eléctrica, reduzcan la duración de las interrupciones y busquen alternativas que no impacten de forma tan severa la economía del litoral Atlántico.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias