Apagones de energía dañan electrodomésticos, pero pocos reclaman

Para presentar un reclamo, el abonado debe completar un formulario con la clave del usuario, datos de contacto, información sobre la gestión realizada previamente ante la Enee, una descripción del caso y los documentos de respaldo. La Cree recuerda que este derecho no prescribe, por lo que el usuario puede presentar su reclamo en cualquier momento, siempre que el análisis se realice conforme a la normativa vigente durante el período en que ocurrieron los hechos.