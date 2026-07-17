Muere Brenda Fricker, actriz de "Mi Pobre Angelito 2" y ganadora del Oscar

Nacida el 17 de febrero de 1945 en la capital irlandesa, Fricker inició su vida profesional como asistente del editor de arte del Irish Times. Sin embargo, pronto encontró su verdadera vocación en la actuación, debutando en la pantalla con la película "Of Human Bondage" en 1964, inicio de una carrera que se extendió por más de 60 años entre el cine, la televisión y el teatro.