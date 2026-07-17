Muere Brenda Fricker, actriz de "Mi Pobre Angelito 2" y ganadora del Oscar

La industria cinematográfica está de luto tras la muerte de la actriz irlandesa Brenda Fricker, quien falleció la noche del jueves en Dublín a los 81 años, luego de atravesar un período de enfermedad. La noticia fue confirmada por su representante, Phil Belfield, poniendo fin a la trayectoria de una de las intérpretes más destacadas de Irlanda.
"Nunca volveremos a ver a alguien como ella, y el mundo es más pobre sin su presencia", expresó Belfield al confirmar el fallecimiento. "Fue un honor conocerla, quererla y trabajar con ella", añadió el agente al recordar a la reconocida actriz.
Nacida el 17 de febrero de 1945 en la capital irlandesa, Fricker inició su vida profesional como asistente del editor de arte del Irish Times. Sin embargo, pronto encontró su verdadera vocación en la actuación, debutando en la pantalla con la película "Of Human Bondage" en 1964, inicio de una carrera que se extendió por más de 60 años entre el cine, la televisión y el teatro.
El mayor reconocimiento de su trayectoria llegó con "My Left Foot", producción en la que interpretó a Bridget Brown, madre del artista Christy Brown, personaje encarnado por Daniel Day-Lewis. Gracias a esa actuación obtuvo el Premio Oscar como Mejor Actriz de Reparto en la ceremonia de 1990.
Al recibir la estatuilla, la actriz no ocultó su emoción. "No me lo creo", expresó durante su discurso. "Me la llevaré muy orgullosa de regreso a Irlanda". También dedicó el galardón a la verdadera Bridget Brown: "porque cualquier mujer que da a luz veintidós veces merece uno de estos, creo yo".
Aunque hizo historia al convertirse en la primera actriz irlandesa en ganar un Oscar, Fricker nunca permitió que ese logro definiera toda su carrera. "Odio esa frase, 'Eres la primera mujer irlandesa'", declaró años después. "Es bonito que quede en los libros de historia, pero es una carga. La gente tiene expectativas al respecto, y a mí me importa un bledo, para ser honesta".
En 1992 volvió a conquistar al público internacional gracias a su participación en "Mi pobre angelito 2", donde dio vida a la entrañable Dama de las Palomas de Central Park. Su personaje ayudaba al pequeño Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin, en una de las escenas más recordadas de la exitosa película.
La actriz evocó ese rodaje con especial cariño y sentido del humor. "Fue absolutamente maravilloso" y "muy relajado", recordó en una entrevista concedida en 2022. Incluso bromeó sobre su caracterización al afirmar: "Si quieres vaciar un ascensor rápidamente, vístete de mierda de paloma". También relató el curioso encuentro que tuvo con Donald Trump durante la filmación, cuando el entonces empresario realizó un breve cameo en la cinta.
Pese a que "Mi pobre angelito 2" continúa siendo un clásico de la temporada navideña, Fricker reveló que los pagos por derechos residuales que seguía recibiendo eran mínimos, con montos que oscilaban entre apenas 46 centavos y 10 dólares. En 2020 también confesó que había perdido contacto con Macaulay Culkin, aunque aseguró que siempre le guardó un profundo cariño.
A lo largo de su carrera también participó en producciones como "So I Married an Axe Murderer", "Angels in the Outfield", "A Time to Kill", "Veronica Guerin", "Albert Nobbs" y "The Swallow", esta última convertida en su despedida de la pantalla grande. En 2025 publicó sus memorias, "She Died Young: A Life in Fragments", donde abordó con honestidad los episodios más difíciles de su vida personal.