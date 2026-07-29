Arriba a Puerto Cortés el primer cargamento de Gas Natural Licuado

La empresa Génesis Energías anunció la llegada del primer cargamento de Gas Natural Licuado (GNL) a Honduras, un paso que marca el inicio de la cadena de suministro de este combustible en el país.
La operación se realizó el pasado 17 de julio en Puerto Cortés mediante una transferencia de 3,500 metros cúbicos de GNL entre embarcaciones, un procedimiento conocido internacionalmente como Ship-to-Ship (STS), que requirió alrededor de 73 horas de trabajo.
El representante de Génesis Energías, Samir Siryi, explicó que “la semana pasada entró el buque Avenir Advantage, que trajo lo que fue el primer cargamento para empezar a enfriar toda la cadena de valor que se va a utilizar para distribuir gas natural licuado en el país”, expresó.
“La introducción de este combustible marca un hito y va a comenzar a marcar una tendencia poco a poco de lo que es la matriz energética”, agregó.
Génesis Energías también informó que mantiene un contrato de suministro de largo plazo con la empresa Centrica, acuerdo que, según la compañía, respalda inversiones superiores a los 1,000 millones de dólares.
Tras completar la transferencia inicial del combustible, el siguiente paso fue acondicionar técnicamente el buque Bilbao Knutsen para que pueda recibir y almacenar el gas natural licuado de manera segura.
Este proceso, conocido en la industria como Gas Up and Cool Down (repostar y refrescarse), consiste en enfriar progresivamente los sistemas y tanques de la embarcación antes de realizar la descarga definitiva del cargamento.
Sin embargo, aún no se ha detallado cómo será el traslado del gas desde Puerto Cortés hasta la Central Térmica Brassavola, ubicada en Villanueva, Cortés.
Tras completar la transferencia inicial del combustible, el siguiente paso fue acondicionar técnicamente el buque Bilbao Knutsen para que pueda recibir y almacenar el gas natural licuado de manera segura.
Este proceso, conocido en la industria como Gas Up and Cool Down (repostar y refrescarse), consiste en enfriar progresivamente los sistemas y tanques de la embarcación antes de realizar la descarga definitiva del cargamento.
Sin embargo, aún no se ha detallado cómo será el traslado del gas desde Puerto Cortés hasta la Central Térmica Brassavola, ubicada en Villanueva, Cortés.
Retrasos
La mayor parte del combustible será destinada a la Central Térmica Brassavola, proyecto concebido para generar energía eléctrica utilizando gas natural y que fue renegociado por la administración gubernamental anterior.
No obstante, la llegada del combustible ocurre en un contexto marcado por retrasos constantes.
Génesis Energías había anunciado inicialmente que el Bilbao Knutsen arribaría al país en agosto de 2025, pero el proceso se concretó un mes después de la fecha prevista.
Además, el proyecto de la planta de gas acumula al menos cinco aplazamientos desde 2024.
Expertos del sector energético han señalado que para la instalación de una planta de gas se requieren aproximadamente dos años de construcción, periodo que ya transcurrió desde la renegociación del contrato, sin que se observe una infraestructura avanzada en el sitio destinado para el proyecto.
Otro punto a destacar es que en el sector de La Puntilla, en Puerto Cortés, donde se desarrollará la obra en terrenos arrendados por la Empresa Nacional Portuaria (ENP), ya se observan materiales de construcción y trabajos preliminares de adecuación.
Sin embargo, la construcción de la planta no muestra el nivel de desarrollo esperado para una obra de esta magnitud.
A ello se suma que el contrato relacionado con la terminal de gas y la Empresa Nacional Portuaria (ENP) aún no ha sido aprobado por el Congreso Nacional y las autoridades han evitado hablar del tema.