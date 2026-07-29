Arriba a Puerto Cortés el primer cargamento de Gas Natural Licuado

Tegucigalpa, Honduras

​​​​​La empresa Génesis Energías anunció la llegada del primer cargamento de Gas Natural Licuado (GNL) a Honduras, un paso que marca el inicio de la cadena de suministro de este combustible en el país. La operación se realizó el pasado 17 de julio en Puerto Cortés mediante una transferencia de 3,500 metros cúbicos de GNL entre embarcaciones, un procedimiento conocido internacionalmente como Ship-to-Ship (STS), que requirió alrededor de 73 horas de trabajo. El representante de Génesis Energías, Samir Siryi, explicó que “la semana pasada entró el buque Avenir Advantage, que trajo lo que fue el primer cargamento para empezar a enfriar toda la cadena de valor que se va a utilizar para distribuir gas natural licuado en el país”, expresó. “La introducción de este combustible marca un hito y va a comenzar a marcar una tendencia poco a poco de lo que es la matriz energética”, agregó. Génesis Energías también informó que mantiene un contrato de suministro de largo plazo con la empresa Centrica, acuerdo que, según la compañía, respalda inversiones superiores a los 1,000 millones de dólares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Tras completar la transferencia inicial del combustible, el siguiente paso fue acondicionar técnicamente el buque Bilbao Knutsen para que pueda recibir y almacenar el gas natural licuado de manera segura. Este proceso, conocido en la industria como Gas Up and Cool Down (repostar y refrescarse), consiste en enfriar progresivamente los sistemas y tanques de la embarcación antes de realizar la descarga definitiva del cargamento. Sin embargo, aún no se ha detallado cómo será el traslado del gas desde Puerto Cortés hasta la Central Térmica Brassavola, ubicada en Villanueva, Cortés.

Tras completar la transferencia inicial del combustible, el siguiente paso fue acondicionar técnicamente el buque Bilbao Knutsen para que pueda recibir y almacenar el gas natural licuado de manera segura. Este proceso, conocido en la industria como Gas Up and Cool Down (repostar y refrescarse), consiste en enfriar progresivamente los sistemas y tanques de la embarcación antes de realizar la descarga definitiva del cargamento.

Sin embargo, aún no se ha detallado cómo será el traslado del gas desde Puerto Cortés hasta la Central Térmica Brassavola, ubicada en Villanueva, Cortés.

Retrasos

La mayor parte del combustible será destinada a la Central Térmica Brassavola, proyecto concebido para generar energía eléctrica utilizando gas natural y que fue renegociado por la administración gubernamental anterior. No obstante, la llegada del combustible ocurre en un contexto marcado por retrasos constantes. Génesis Energías había anunciado inicialmente que el Bilbao Knutsen arribaría al país en agosto de 2025, pero el proceso se concretó un mes después de la fecha prevista.