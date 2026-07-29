Proponen reducir 50% el costo de licencias de conducir para mayores de 50 años

TEGUCIGALPA

La diputada Dunia Jiménez, del partido Libertad y Refundación (Libre), presentó un proyecto de ley encaminado a reducir en un 50% las tarifas vigentes para la emisión, renovación y recategorización de licencias de conducir destinadas a personas de 50 años o más en Honduras. Según la iniciativa, el beneficio aplicaría para las licencias correspondientes a las categorías de vehículos livianos, pesados y motocicletas, y tendría alcance en todo el territorio nacional para todos los ciudadanos que cumplan con el requisito de edad establecido.

La propuesta señala que las personas interesadas deberán acreditar que tienen 50 años cumplidos o más mediante el Documento Nacional de Identificación (DNI) u otro documento oficial reconocido por las autoridades competentes. Durante la presentación del proyecto, la diputada Dunia Jiménez explicó que la finalidad de la iniciativa es establecer una rebaja equivalente al 50% de todas las tarifas relacionadas con los trámites de licencias de conducir emitidas por la autoridad encargada de tránsito y transporte. "Este proyecto de ley es con el objeto de establecer una rebaja equivalente al 50% de todas las tarifas vigentes por emisión, renovación y recategorización de licencias de conducir de las categorías liviana, pesada y motocicleta para todas las personas mayores de 50 años cumplidos o más", expresó la parlamentaria.

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