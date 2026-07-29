Identifican a joven que murió ahogado en San Juan, Intibucá

INTIBUCÁ, HONDURAS

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo sin vida del joven fue encontrado alrededor de las 9:00 de la noche del martes, luego de varias horas de búsqueda en el sector.

Un joven identificado como Erick Edgardo Pérez Pinto perdió la vida por ahogamiento en un río del municipio de San Juan, departamento de Intibucá, informaron medios locales.

La víctima era originaria de la comunidad de El Ocotillo, municipio de Lepaera, Lempira.

Sin embargo, de acuerdo con los reportes, actualmente residía junto a su familia en la colonia La Ceibita, en San Juan, Intibucá.

Hasta el momento no se han dado a conocer las circunstancias en las que ocurrió el ahogamiento, por lo que las autoridades correspondientes realizarán las diligencias para esclarecer lo sucedido y determinar cómo se produjo la tragedia.

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La Municipalidad de San Juan, Intibucá, expresó sus muestras de pesar por el fallecimiento del joven Pérez Pinto.

"Nos unimos al dolor que embarga a su familia, amistades y seres queridos, elevando nuestras oraciones para que Dios les conceda fortaleza y consuelo en estos momentos de profunda tristeza", expresaron las autoridades municipales.