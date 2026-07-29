Cinco hermanos mueren durante incendio en bordo Esquipulas de San Pedro Sula

San Pedro Sula

Una tragedia sacudió la zona norte del país durante la madrugada de este miércoles. Cinco hermanos y una menor de siete meses perdieron la vida en un voraz incendio que consumió parte de una vivienda ubicada en el bordo Esquipulas, sector de la aldea El Carmen, de San Pedro Sula.

Las víctimas mortales tenían siete meses, 5, 8, 9, 16 y 19 años de edad.

El siniestro tomó por sorpresa a los habitantes del sector. Un vecino del lugar relató los angustiosos momentos en que intentaron sofocar el fuego: Estábamos durmiendo cuando de pronto escuchamos los gritos y el ruido. Salimos de inmediato de nuestra casa e intentamos ayudar, pero desafortunadamente no pudimos hacer nada”, expresó conmocionado.

Otra habitante de la zona compartió la desesperación que se vivió en el lugar durante la emergencia: Le hablé a uno de mis sobrinos para que viniera a ayudar, pero todo ocurrió tan rápido que no se pudo hacer nada. Esto que estamos viviendo es una tragedia tremenda”, lamentó la vecina.