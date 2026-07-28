Ladrones dispararon contra todos los pasajeros durante asalto a bus en Sonaguera

Colón, Honduras

Dos personas murieron y varios pasajeros resultaron heridos este martes durante un violento asalto a una unidad de transporte público de la empresa Barralaga, que cubre la ruta La Ceiba-Tocoa-Trujillo, en el municipio de Sonaguera , Colón. Sujetos desconocidos dispararon contra los ocupantes del autobús durante el ataque.

De manera preliminar, las víctimas mortales fueron identificadas como Leda Hernández y un hombre conocido únicamente como Geovanny , quien se desempeñaba como ayudante de la unidad de transporte.

Según la información inicial, Hernández era la persona encargada de realizar el cobro del pasaje dentro del autobús cuando ocurrió el hecho violento.

Durante el asalto, los desconocidos dispararon de manera indiscriminada contra los pasajeros, provocando además que varias personas resultaran heridas de gravedad.

Los pasajeros lesionados fueron atendidos inicialmente por equipos de socorro en la zona y posteriormente trasladados de emergencia a un centro asistencial para recibir atención médica especializada.

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Hasta el momento, se desconoce el paradero de los responsables del ataque y no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este hecho.

Las autoridades policiales iniciaron operativos en distintos sectores del municipio de Sonaguera para localizar a los responsables e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer el móvil del violento asalto.