  1. Inicio
  2. · Sucesos

Ladrones dispararon contra todos los pasajeros durante asalto a bus en Sonaguera

Dos personas murieron y varios pasajeros resultaron heridos tras un asalto armado a un bus de la empresa Barralaga en Sonaguera, Colón. Policía busca a responsables.

Ladrones dispararon contra todos los pasajeros durante asalto a bus en Sonaguera

Foto en vida de las dos víctimas mortales durante el asalto al bus.
Colón, Honduras

Dos personas murieron y varios pasajeros resultaron heridos este martes durante un violento asalto a una unidad de transporte público de la empresa Barralaga, que cubre la ruta La Ceiba-Tocoa-Trujillo, en el municipio de Sonaguera, Colón. Sujetos desconocidos dispararon contra los ocupantes del autobús durante el ataque.

Influencer fue asesinada cuando se conducía en una Prado y esperaba cambio del semáforo

De manera preliminar, las víctimas mortales fueron identificadas como Leda Hernández y un hombre conocido únicamente como Geovanny, quien se desempeñaba como ayudante de la unidad de transporte.

Bus del transporte público de la empresa Barralaga, que cubre la ruta La Ceiba-Tocoa-Trujillo, donde asaltaron a los pasajeros.

Bus del transporte público de la empresa Barralaga, que cubre la ruta La Ceiba-Tocoa-Trujillo, donde asaltaron a los pasajeros.

Según la información inicial, Hernández era la persona encargada de realizar el cobro del pasaje dentro del autobús cuando ocurrió el hecho violento.

Durante el asalto, los desconocidos dispararon de manera indiscriminada contra los pasajeros, provocando además que varias personas resultaran heridas de gravedad.

Los pasajeros lesionados fueron atendidos inicialmente por equipos de socorro en la zona y posteriormente trasladados de emergencia a un centro asistencial para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de los responsables del ataque y no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este hecho.

Las autoridades policiales iniciaron operativos en distintos sectores del municipio de Sonaguera para localizar a los responsables e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer el móvil del violento asalto.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias