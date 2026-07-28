Ingresa primer paciente con quemaduras por pólvora al Mario Rivas

Un niño de seis años se convirtió en el primer paciente con quemaduras por pólvora atendido este año en el hospital Mario Rivas, informó el martes el doctor David Mendoza, jefe de Pediatría.
De acuerdo con el especialista, el menor presenta quemaduras en el rostro y permanece bajo vigilancia médica debido a la inflamación causada por las lesiones. Mendoza explicó que el niño sería examinado por un oftalmólogo para establecer si la explosión o el contacto con la pólvora afectó sus ojos.
El pediatra señaló que este tipo de accidentes puede dejar consecuencias que van más allá de la lesión inicial, debido a las cicatrices y afectaciones emocionales que pueden producir las quemaduras, especialmente cuando ocurren durante la infancia.
Aunque este es el primer caso relacionado con pólvora en lo que va del año, el médico indicó que el hospital recibe con frecuencia a niños con otros tipos de quemaduras, como las provocadas por agua, café, sopas u otros líquidos calientes derramados en el hogar.
“Eso lo recibimos casi semanalmente”, expresó Mendoza, quien indicó que estos casos suelen ser menos graves, pero también requieren atención médica y pueden ocasionar lesiones importantes dependiendo de la temperatura del líquido, la zona afectada y el tiempo de exposición.
Cabe recordar que, en 2025, durante la temporada navideña, el Mario Rivas atendió 23 personas con quemaduras por pólvora, en su mayoría menores de edad. Siete de los pacientes ingresaron entre la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero.
En ese momento, la doctora Scarleth Mejía, informó que de los 23 pacientes, varios sufrieron amputaciones traumáticas de dedos o lesiones severas en las manos, por lo que requirieron cirugía.
Mientras que otros presentaron heridas de menor gravedad que fueron tratadas mediante limpiezas, curaciones y suturas. Los pacientes procedían de San Pedro Sula, Villanueva, La Lima, Puerto Cortés, El Porvenir, Yoro, Santa Bárbara y Lempira.
En tanto, la Fundación Hondureña para el Niño Quemado (Fundaniquem) informó que ese año atendió a más de 450 niños, entre pacientes con quemaduras por líquidos calientes, artefactos de pólvora, electricidad, fuego y otras causas.
La organización ha reiterado que una parte considerable de estas quemaduras ocurre dentro del hogar y puede prevenirse mediante una mayor vigilancia de los niños y evitando que tengan acceso a productos inflamables o explosivos.