Ingresa primer paciente con quemaduras por pólvora al Mario Rivas

San Pedro Sula, Honduras.

Un niño de seis años se convirtió en el primer paciente con quemaduras por pólvora atendido este año en el hospital Mario Rivas, informó el martes el doctor David Mendoza, jefe de Pediatría.

De acuerdo con el especialista, el menor presenta quemaduras en el rostro y permanece bajo vigilancia médica debido a la inflamación causada por las lesiones. Mendoza explicó que el niño sería examinado por un oftalmólogo para establecer si la explosión o el contacto con la pólvora afectó sus ojos.

El pediatra señaló que este tipo de accidentes puede dejar consecuencias que van más allá de la lesión inicial, debido a las cicatrices y afectaciones emocionales que pueden producir las quemaduras, especialmente cuando ocurren durante la infancia.

Aunque este es el primer caso relacionado con pólvora en lo que va del año, el médico indicó que el hospital recibe con frecuencia a niños con otros tipos de quemaduras, como las provocadas por agua, café, sopas u otros líquidos calientes derramados en el hogar.

“Eso lo recibimos casi semanalmente”, expresó Mendoza, quien indicó que estos casos suelen ser menos graves, pero también requieren atención médica y pueden ocasionar lesiones importantes dependiendo de la temperatura del líquido, la zona afectada y el tiempo de exposición.