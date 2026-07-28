Comienzan preparativos para celebrar los 205 años de Independencia

La organización de las celebraciones del 205 aniversario de la Independencia de Honduras ya comenzó en San Pedro Sula.
La Dirección Departamental de Educación de Cortés instaló este martes el Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP) 2026, encargado de planificar, coordinar y ejecutar las actividades cívicas del mes patria, incluido el tradicional desfile del 15 de septiembre.
Durante el acto, realizado en el Salón Consistorial, participaron representantes de instituciones de seguridad, socorro, educación, empresa privada y autoridades municipales.
El comité tendrá la responsabilidad de organizar las actividades cívicas de septiembre, coordinar la participación de los centros educativos e instituciones involucradas y definir la logística de los desfiles y eventos conmemorativos.
El Cocip será presidido por Rafael Rodríguez, director departamental de Educación de Cortés, mientras que Kathya Amador, regidora municipal, asumirá la subdirección. También integran la directiva Suyapa Coto, como coordinadora; Elena Pineda, secretaría general; y Gabriel Molina, representante del Cohep, como vocal I.
Entre las propuestas que analiza el comité destaca el regreso del recorrido histórico del desfile patrio, desde las instalaciones del Diario LA PRENSA hasta el estadio Francisco Morazán.
En años anteriores los desfiles cambiaron ruta y se realizaron en la circunvalación incluso hubo desfiles paralelos en San Pedro Sula lo que restó vistosidad al esfuerzo de estudiantes, maestros y padres de familia.
Además, las autoridades estudian incorporan un espectáculo aéreo y otras actividades para fortalecer la celebración, aunque estos planos aún se encuentran en evaluación.
Maritza Soto de Lara, vicealcaldesa de San Pedro Sula, invitó a la ciudadanía a sumarse a las actividades del mes patria.
"Estamos invitando a todos los sampedranos porque el Cocip está organizando un evento histórico. Hay una unidad entre la Secretaría de Educación, instituciones civiles, autoridades militares, gubernamentales y, por supuesto, nosotros aquí en la Municipalidad, para que este sea un evento histórico y celebraremos con un gran fervor patrio el 205 aniversario de nuestra Independencia", expresó.
Por su parte, Rafael Rodríguez, director departamental de Educación de Cortés, explicó que el comité reúne a instituciones educativas, cuerpos de seguridad, organismos de socorro y autoridades municipales para coordinar las actividades patrias.
Kathya Amador, regidora municipal y subdirectora del Cocip, adelantó que además de los eventos tradicionales habrá nuevas actividades que serán anunciadas en las próximas semanas.
Finalmente, Gabriel Molina, representante del Cohep, reiteró el respaldo de la empresa privada para la organización de las celebraciones.
"Queremos que todo Honduras vea una fiesta cívica importante, un evento histórico y ejemplar, donde todos nos unimos para celebrar estos 205 años de Independencia", afirmó.