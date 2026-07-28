Comienzan preparativos para celebrar los 205 años de Independencia

San Pedro Sula, Honduras

La organización de las celebraciones del 205 aniversario de la Independencia de Honduras ya comenzó en San Pedro Sula. La Dirección Departamental de Educación de Cortés instaló este martes el Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP) 2026, encargado de planificar, coordinar y ejecutar las actividades cívicas del mes patria, incluido el tradicional desfile del 15 de septiembre. Durante el acto, realizado en el Salón Consistorial, participaron representantes de instituciones de seguridad, socorro, educación, empresa privada y autoridades municipales. El comité tendrá la responsabilidad de organizar las actividades cívicas de septiembre, coordinar la participación de los centros educativos e instituciones involucradas y definir la logística de los desfiles y eventos conmemorativos.

El Cocip será presidido por Rafael Rodríguez, director departamental de Educación de Cortés, mientras que Kathya Amador, regidora municipal, asumirá la subdirección. También integran la directiva Suyapa Coto, como coordinadora; Elena Pineda, secretaría general; y Gabriel Molina, representante del Cohep, como vocal I. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre las propuestas que analiza el comité destaca el regreso del recorrido histórico del desfile patrio, desde las instalaciones del Diario LA PRENSA hasta el estadio Francisco Morazán. En años anteriores los desfiles cambiaron ruta y se realizaron en la circunvalación incluso hubo desfiles paralelos en San Pedro Sula lo que restó vistosidad al esfuerzo de estudiantes, maestros y padres de familia. Además, las autoridades estudian incorporan un espectáculo aéreo y otras actividades para fortalecer la celebración, aunque estos planos aún se encuentran en evaluación.