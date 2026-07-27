Pago de docentes absorbe el 99.9% del presupuesto de Educación en Cortés

San Pedro Sula, Honduras

El 99.9% del presupuesto asignado a la Secretaría de Educación en el departamento de Cortés se destina al pago de sueldos y salarios del personal docente, dejando un margen reducido para atender necesidades de infraestructura, mantenimiento y operación del sistema educativo. La información fue dada a conocer durante la primera rendición de cuentas 2026 de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, evento en el que participaron alcaldes, autoridades gubernamentales, representantes del sector privado y otros actores vinculados al sistema educativo. Rafael Rodríguez, director departamental de Educación, informó que el departamento cuenta con 12,206 docentes en servicio y una matrícula de 318,665 estudiantes distribuidos en centros educativos públicos y privados. Precisó además que Cortés alberga 2,227 centros educativos, de los cuales 1,615 son gubernamentales y 612 no gubernamentales. Rodríguez destacó que el programa de Matrícula Gratis beneficia este año a 1,203 centros educativos, con una inversión de 99.3 millones de lempiras, mientras que 7,636 estudiantes reciben becas otorgadas por la empresa privada, contribuyendo a la permanencia escolar.

El funcionario explicó que el departamento recibe un presupuesto cercano a 3,400 millones de lempiras, pero que prácticamente la totalidad de esos recursos está comprometida en el pago de salarios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Los presupuestos que se asignan al departamento están hechos para satisfacer únicamente las necesidades de salarios y sueldos, quedando muy poco para inversión", manifestó Rodríguez a LA PRENSA. Añadió que con el porcentaje restante deben cubrirse gastos administrativos como movilidad del personal, compra de insumos, reparación y mantenimiento de vehículos, combustible y otras necesidades operativas.

Pese a esas limitaciones, Rodríguez resaltó que las alcaldías y la empresa privada han contribuido a mejorar la infraestructura de los centros educativos, financiando proyectos de reparación y mantenimiento que el presupuesto estatal no alcanza a cubrir.

El alcalde de La Lima, Santiago Motiño, aseguró que la municipalidad mantiene apoyo permanente a los centros educativos mediante reparaciones y mejoras en la infraestructura. Sin embargo, expresó preocupación por la situación de algunos institutos del municipio. "Hay institutos insignia que se están muriendo. Tenemos buenos docentes, pero también hay otros que no están enseñando como corresponde en grados como séptimo, octavo y noveno", declaró el edil. Por su parte, Ricardo Alvarado, alcalde de Omoa, informó que la municipalidad ha invertido 2.6 millones de lempiras en apoyo al sector educativo, recursos destinados al pago de personal y reparación de edificios escolares. Alvarado señaló que la corporación municipal mantiene como prioridad fortalecer la educación y la salud, por lo que continuará destinando recursos para mejorar las condiciones de los centros educativos del municipio.